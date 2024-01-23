Правоохранители сообщили о подозрении российской блогерше, которая публично призывала к геноциду украинцев

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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
22 январь 2024, 13:19  •  156102 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
22 январь 2024, 11:32  •  157372 просмотра

Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

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22 январь 2024, 10:54  •  155183 просмотра

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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  237967 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

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В Воздушных силах сообщили о вражеских ракетах, которые направляются на юго-запад

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Народный депутат Украины Леся Василенко назначена заместителем председателя Комитета ПАСЕ по юридическим вопросам.

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Нардеп Василенко стала заместителем председателя комитета ПАСЕ по юридическим вопросам

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Как сообщается, россия увеличила количество ракетных носителей в Черном море, а общий залп крылатых ракет "Калибр" достиг 20, согласно сообщению Сил обороны юга Украины. Уровень ракетной опасности описывается как "очень высокий".

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