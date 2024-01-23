Правоохранители сообщили о подозрении российской блогерше, которая публично призывала к геноциду украинцев

Сообщено о подозрении российскому блогеру Эльвине Боровковой, которая публично призывала к геноциду украинцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

По данным СБУ, блогерша входит в пул пропагандистов путина, которые агитируют за массовые убийства граждан Украины и полное уничтожение нашей гражданской инфраструктуры.

Злоумышленница восхваляла обстрел Харькова 22 февраля 2023 года, когда рашисты применили по городу зенитно-ракетные комплексы С-300. На следующий день после события Боровкова призвала оккупантов нанести повторный удар по областному центру, чтобы "добить тех, кто выжил" - указали в СБУ.

Кроме того, как сообщается, пропагандистка записала и обнародовала собственное обращение к командованию российских войск, в котором предлагала разрушить Украину "под ноль".

По данным следствия, деструктивные видео вражеской блогерши сразу "подхватывали" топовые кремлевские телеканалы для создания постановочных сюжетов о войне в Украине.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности злоумышленницы против нашего государства.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Боровковой о подозрении по ч. 2 ст. 442 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к геноциду).

Поскольку злоумышленница скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения ее к ответственности за совершенные преступления, указали в СБУ.

Задержаны еще 4 агитатора рф: среди них - блогер, который оправдывал вражеский удар по Харькову 2 января