Задержаны еще 4 агитатора рф: среди них - блогер, который оправдывал вражеский удар по Харькову 2 января

Правоохранители задержали еще четырех пророссийских пропагандистов в Одессе, Днепре, Киевской и Черкасской областях. Среди них - блогер, который восхвалял вражеский удар "Искандерами" по Харькову 2 января. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Служба безопасности разоблачила еще четырех пророссийских интернет-агитаторов, которые действовали в разных регионах Украины Они героизировали воздушные атаки РФ на гражданскую инфраструктуру нашего государства и дискредитировали командование Сил обороны. Фигуранты призывали к капитуляции перед страной-агрессором и разжигали ненависть среди различных национальных общин Украины - говорится в сообщении СБУ.

Детали

В Одессе был задержан местный блогер, который разместил в ТикТок собственное видео, в котором оправдывал воздушную атаку рф на Харьков 2 января этого года.

Несмотря на жертвы среди местного населения, фигурант пытался "отбелить" военное преступление захватчиков перед 12-тысячной аудиторией пользователей своей страницы. В тот же день этот фейк вышел в эфире росТВ, откуда его подхватили пропагандистские информресурсы, указали в СБУ.

На Киевщине правоохранители разоблачили местную жительницу, которая через собственные аккаунты в соцсетях агитировала украинцев "сложить оружие" и не сопротивляться рашистам.

Также она распространяла фейки о различных национальных общинах Украины.

Кроме того, в Черкасской области был разоблачен местный житель, который выступал в поддержку оккупации Крыма и части территорий Донецкой и Луганской областей. Кроме того, имея вид на жительство в рф, мужчина героизировал российских захватчиков и отрицал их военные преступления в Украине.

Также в Днепре правоохранители задержали координатора местной ячейки прокремлевской организации "народовластие". Он от имени "общественного объединения" публиковал в соцсетях фейки в отношении представителей местных религиозных общин.

Сейчас всем фигурантам сообщено о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Преступные действия еще двух пропагандистов дополнительно квалифицированы по ч. 1 ст. 161, указали в СБУ.

Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.