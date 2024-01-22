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Задержаны еще 4 агитатора рф: среди них - блогер, который оправдывал вражеский удар по Харькову 2 января

Задержаны еще 4 агитатора рф: среди них - блогер, который оправдывал вражеский удар по Харькову 2 января

Киев  •  УНН

22 январь 2024, 12:30  •  5497 просмотра

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Служба безопасности Украины задержала в Одесской, Днепропетровской, Киевской и Черкасской областях еще четырех пророссийских пропагандистов, в том числе блогера, который восхвалял авиаудар россии по Харькову.

Правоохранители задержали еще четырех пророссийских пропагандистов в Одессе, Днепре, Киевской и Черкасской областях. Среди них - блогер, который восхвалял вражеский удар "Искандерами" по Харькову 2 января. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ. 

Служба безопасности разоблачила еще четырех пророссийских интернет-агитаторов, которые действовали в разных регионах Украины Они героизировали воздушные атаки РФ на гражданскую инфраструктуру нашего государства и дискредитировали командование Сил обороны. Фигуранты призывали к капитуляции перед страной-агрессором и разжигали ненависть среди различных национальных общин Украины

- говорится в сообщении СБУ.

Детали 

В Одессе был задержан местный блогер, который разместил в ТикТок собственное видео, в котором оправдывал воздушную атаку рф на Харьков 2 января этого года.

Несмотря на жертвы среди местного населения, фигурант пытался "отбелить" военное преступление захватчиков перед 12-тысячной аудиторией пользователей своей страницы. В тот же день этот фейк вышел в эфире росТВ, откуда его подхватили пропагандистские информресурсы, указали в СБУ. 

На Киевщине правоохранители разоблачили местную жительницу, которая через собственные аккаунты в соцсетях агитировала украинцев "сложить оружие" и не сопротивляться рашистам.

Также она распространяла фейки о различных национальных общинах Украины.

Кроме того, в Черкасской области был разоблачен местный житель, который выступал в поддержку оккупации Крыма и части территорий Донецкой и Луганской областей. Кроме того, имея вид на жительство в рф, мужчина героизировал российских захватчиков и отрицал их военные преступления в Украине. 

Также в Днепре правоохранители задержали координатора местной ячейки прокремлевской организации "народовластие". Он от имени "общественного объединения" публиковал в соцсетях фейки в отношении представителей местных религиозных общин. 

Сейчас всем фигурантам сообщено о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Преступные действия еще двух пропагандистов дополнительно квалифицированы по ч. 1 ст. 161, указали в СБУ. 

Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
Затримано ще 4 агітаторів рф: серед них – блогер, який виправдовував ворожий удар по Харкову 2 січня
Law enforcers detain four more Russian agitators: among them, a blogger who justified the enemy attack on Kharkiv on January 2
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