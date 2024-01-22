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Затримано ще 4 агітаторів рф: серед них – блогер, який виправдовував ворожий удар по Харкову 2 січня

Затримано ще 4 агітаторів рф: серед них – блогер, який виправдовував ворожий удар по Харкову 2 січня

Київ • УНН

 • 22960 перегляди

Служба безпеки України затримала в Одеській, Дніпропетровській, Київській та Черкаській областях ще чотирьох проросійських пропагандистів, у тому числі блогера, який вихваляв авіаудар росії по Харкову.

Правоохоронці затримали ще чотирьох проросійських пропагандистів в Одесі, Дніпрі, на Київщині та Черкащині. Серед них - блогер, який вихваляв ворожий удар "Іскандерами" по Харкову 2 січня. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ. 

Служба безпеки викрила ще чотирьох проросійських інтернет-агітаторів, які діяли у різних регіонах України Вони героїзували повітряні атаки рф на цивільну інфраструктуру нашої держави та дискредитували командування Сил оборони. Фігуранти закликали до капітуляції перед країною-агресором та розпалювали ненависть серед різних національних громад України

- йдеться у повідомленні СБУ.

Деталі 

В Одесі було затримано місцевого блогера, який розмістив у ТікТок власне відео, в якому виправдовував повітряну атаку рф на Харків 2 січня цього року.

Незважаючи на жертви серед місцевого населення, фігурант намагався "відбілити" воєнний злочин загарбників перед 12-тисячною аудиторією користувачів своєї сторінки. Того ж дня цей фейк вийшов в ефірі росТБ, звідки його підхопили пропагандистські інформресурси, вказали в СБУ. 

На Київщині правоохоронці викрили місцеву жительку, яка через власні акаунти у соцмережах агітувала українців "скласти зброю" і не чинити спротив рашистам.

Також вона поширювала фейки про різні національні громади України.

Крім того, у Черкаській області було викрито місцевого жителя, який виступав на підтримку окупації Криму і частини територій Донецької та Луганської областей. Крім того, маючи посвідку на проживання в рф, чоловік героїзував російських загарбників та заперечував їхні воєнні злочини в Україні. 

Також у Дніпрі правоохоронці затримали координатора місцевого осередку прокремлівської організації "народовладдя". Він від імені "громадського об’єднання" публікував у соцмережах фейки щодо представників місцевих релігійних громад. 

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Злочинні дії ще двох пропагандистів додатково кваліфіковано за ч. 1 ст. 161, вказали в СБУ. 

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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