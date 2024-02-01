СБУ сообщила о подозрении российскому актеру из "Бандитского Петербурга", который призывал к войне в Украине

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  157657 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  162313 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  157841 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Новости по теме

СБУ сообщила о подозрении российскому актеру из "Бандитского Петербурга", который призывал к войне в Украине

СБУ заочно сообщила о подозрении российскому актеру Дмитрию Певцову за публичную поддержку вооруженной агрессии россии против Украины и призывы к захвату государственной власти и всей территории Украины.

Криминал и ЧП •   •  19224 просмотра
СБУ сообщила о подозрении российскому актеру из "Бандитского Петербурга", который призывал к войне в Украине

Латвия официально запретила своим сборным играть против россии и беларуси

Парламент Латвии запретил национальным сборным играть против российских и белорусских команд, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной и помешать россии легитимизировать свои военные преступления с помощью спорта.

Новости Мира •   •  18270 просмотра
Латвия официально запретила своим сборным играть против россии и беларуси

Reuters: Пекин давит на Украину через китайские компании которые есть в перечне спонсоров войны

Китай предупредил Украину, что определение китайских компаний спонсорами войны может негативно повлиять на двусторонние отношения.

Политика •   •  19520 просмотра
Reuters: Пекин давит на Украину через китайские компании которые есть в перечне спонсоров войны

Более 900 защитников Мариуполя остаются в российском плену - командир "Азова"

Более 900 бойцов "Азова", которые защищали Мариуполь в течение 86 дней, до сих пор находятся в плену рф, несмотря на все предыдущие обмены пленными.

Война •   •  18122 просмотра
Более 900 защитников Мариуполя остаются в российском плену - командир "Азова"

Поставки российской нефти через Красное море сталкиваются с меньшими рисками, чем конкуренты - Reuters

Российские нефтяные танкеры продолжают плавать по Красному морю, почти не прерываясь из-за атак хуситов, поскольку они имеют меньше связей с западными странами, против которых направлены атаки, указывает Reuters.

Экономика •   •  20387 просмотра
Поставки российской нефти через Красное море сталкиваются с меньшими рисками, чем конкуренты - Reuters

Зеленский призвал лидеров Европы присоединиться к подготовке Глобального саммита мира

Зеленский призвал европейских лидеров присоединиться к Украине в подготовке к проведению Глобального саммита мира для обсуждения вопросов мира.

Политика •   •  17031 просмотра
Зеленский призвал лидеров Европы присоединиться к подготовке Глобального саммита мира

Поврежденные жилые дома: в ОВА показали последствия ночных авиаударов рф по Херсонщине

Ночью 1 февраля оккупанты ударили по населенному пункту Саблуковка, что на Херсонщине, двумя управляемыми авиабомбами. Под удар попали жилые дома и хозяйственные постройки.

Война •   •  15614 просмотра
Поврежденные жилые дома: в ОВА показали последствия ночных авиаударов рф по Херсонщине

В разведке опровергли информацию о том, что Арестович выехал из Украины благодаря письму ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины отрицает предоставление бывшему советнику главы ОП Алексею Арестовичу документов для выезда за границу и назвало сообщение о том, что он выехал из Украины в сентябре 2023 года по их письму, фейком.

Война •   •  17048 просмотра
В разведке опровергли информацию о том, что Арестович выехал из Украины благодаря письму ГУР

На программы гуманитарного разминирования предусмотрено 3 млрд гривен - Шмыгаль

Украина выделила 3 миллиарда грн из государственного бюджета на программы гуманитарного разминирования и работает над компенсацией фермерам за разминирование их земель перед посевной.

Война •   •  19531 просмотра
На программы гуманитарного разминирования предусмотрено 3 млрд гривен - Шмыгаль

Европа посылает сигнал всему миру, что международный порядок выдержит все вызовы - Зеленский

Президент Зеленский поблагодарил лидеров ЕС за единодушное выделение 50 миллиардов евро помощи Украине на четыре года, заявив, что это свидетельствует о крепком единстве и поддержке Европы. Он подчеркнул, что это решение было принято единогласно всеми 27 странами-членами

Политика •   •  13446 просмотра
Европа посылает сигнал всему миру, что международный порядок выдержит все вызовы - Зеленский