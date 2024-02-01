СБУ сообщила о подозрении российскому актеру из "Бандитского Петербурга", который призывал к войне в Украине

Следователи Службы безопасности сообщили о заочном подозрении российскому актеру из "Бандитского Петербурга" Дмитрию Певцову, который публично поддерживает вооруженную агрессию рф против Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Как отмечается, Дмитрий Певцов является депутатом госдумы россии и входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства рф.

По данным следствия, Певцов неоднократно выступал в поддержку российских оккупантов во время массовых мероприятий с участием путина. Также злоумышленник часто выступал в эфирах центральных телеканалов рф, где призывал к захвату государственной власти и всей Украины.

Кроме того, в интервью кремлевским пропагандистам он рассказывал о том, как лично голосовал за признание "независимости" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. При этом оправдывал преступные действия российских войск и оккупационных администраций рф во временно захваченных регионах Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Певцову о заочном подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);



ст. 436 (пропаганда войны).



Поскольку актер находится в россии, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против Украины, указали в СБУ.

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