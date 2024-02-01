СБУ сообщила о подозрении российскому актеру из "Бандитского Петербурга", который призывал к войне в Украине
СБУ заочно сообщила о подозрении российскому актеру Дмитрию Певцову за публичную поддержку вооруженной агрессии россии против Украины и призывы к захвату государственной власти и всей территории Украины.
Латвия официально запретила своим сборным играть против россии и беларуси
Парламент Латвии запретил национальным сборным играть против российских и белорусских команд, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной и помешать россии легитимизировать свои военные преступления с помощью спорта.
Reuters: Пекин давит на Украину через китайские компании которые есть в перечне спонсоров войны
Китай предупредил Украину, что определение китайских компаний спонсорами войны может негативно повлиять на двусторонние отношения.
Более 900 защитников Мариуполя остаются в российском плену - командир "Азова"
Более 900 бойцов "Азова", которые защищали Мариуполь в течение 86 дней, до сих пор находятся в плену рф, несмотря на все предыдущие обмены пленными.
Поставки российской нефти через Красное море сталкиваются с меньшими рисками, чем конкуренты - Reuters
Российские нефтяные танкеры продолжают плавать по Красному морю, почти не прерываясь из-за атак хуситов, поскольку они имеют меньше связей с западными странами, против которых направлены атаки, указывает Reuters.
Зеленский призвал лидеров Европы присоединиться к подготовке Глобального саммита мира
Зеленский призвал европейских лидеров присоединиться к Украине в подготовке к проведению Глобального саммита мира для обсуждения вопросов мира.
Поврежденные жилые дома: в ОВА показали последствия ночных авиаударов рф по Херсонщине
Ночью 1 февраля оккупанты ударили по населенному пункту Саблуковка, что на Херсонщине, двумя управляемыми авиабомбами. Под удар попали жилые дома и хозяйственные постройки.
В разведке опровергли информацию о том, что Арестович выехал из Украины благодаря письму ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины отрицает предоставление бывшему советнику главы ОП Алексею Арестовичу документов для выезда за границу и назвало сообщение о том, что он выехал из Украины в сентябре 2023 года по их письму, фейком.
На программы гуманитарного разминирования предусмотрено 3 млрд гривен - Шмыгаль
Украина выделила 3 миллиарда грн из государственного бюджета на программы гуманитарного разминирования и работает над компенсацией фермерам за разминирование их земель перед посевной.
Европа посылает сигнал всему миру, что международный порядок выдержит все вызовы - Зеленский
Президент Зеленский поблагодарил лидеров ЕС за единодушное выделение 50 миллиардов евро помощи Украине на четыре года, заявив, что это свидетельствует о крепком единстве и поддержке Европы. Он подчеркнул, что это решение было принято единогласно всеми 27 странами-членами