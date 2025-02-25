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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124199 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183590 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147935 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139310 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117603 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108160 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103012 перегляди

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СБУ повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту "Шаману"

СБУ повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту "Шаману"

Київ • УНН

 • 28940 перегляди

Ярославу Дронову (Shaman) заочно повідомили про підозру через публічну підтримку війни рф проти України. Співак виступав на окупованих територіях та героїзував російських військових.

Російському співаку-пропагандисту Ярославу Дронову, відомому як "Shaman", заочно повідомили про підозру, через його публічну підтримку війни рф проти України. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляє СБУ, зловмисник входить до кола підконтрольних кремлю естрадних виконавців росії, які публічно підтримують дії керівництва рф, а також прославляють осіб, які беруть участь у бойових діях проти України.

Зокрема, як вказано, Дронов регулярно виступає на концертах та масових акціях, спрямованих на підтримку путіна та окупаційних угруповань країни-агресора.

"Задокументовано, що в кінці 2022 року фігурант записав відеозвернення, в якому героїзував представників збройних формувань росії, що воюють проти України, а також визнав правомірною збройну агресію рф проти України, розпочату у 2014 році", - ідеться у повідомленні.

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Зазначається, що в лютому 2023 року Дронов виступав на тимчасово захопленій території лівобережжя Херсонщини, підтримуючи кремлівський режим на замовному концерті. Ці дії зафіксували в ході лінгвістичної експертизи, що підтвердила інформаційну-підривну діяльність співака.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Дронову про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (заперечення тимчасової окупації частини території України, визнання правомірною збройну агресію рф проти України, розпочату у 2014 році, а також глорифікація представників збройних формувань рф, вчинені повторно з використанням засобів масової інформації̈)

- повідомили у СБУ.

Наразі, як вказано, тривають комплексні заходи для притягнення пропагандиста рашизму до відповідальності.

Закликав до захоплення України: суд виніс вирок російському актору з "Бандитського Петербурга"20.02.25, 16:58 • 31508 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаКримінал та НП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
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