СБУ повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту "Шаману"

Російському співаку-пропагандисту Ярославу Дронову, відомому як "Shaman", заочно повідомили про підозру, через його публічну підтримку війни рф проти України. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

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Як повідомляє СБУ, зловмисник входить до кола підконтрольних кремлю естрадних виконавців росії, які публічно підтримують дії керівництва рф, а також прославляють осіб, які беруть участь у бойових діях проти України.

Зокрема, як вказано, Дронов регулярно виступає на концертах та масових акціях, спрямованих на підтримку путіна та окупаційних угруповань країни-агресора.

"Задокументовано, що в кінці 2022 року фігурант записав відеозвернення, в якому героїзував представників збройних формувань росії, що воюють проти України, а також визнав правомірною збройну агресію рф проти України, розпочату у 2014 році", - ідеться у повідомленні.

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Зазначається, що в лютому 2023 року Дронов виступав на тимчасово захопленій території лівобережжя Херсонщини, підтримуючи кремлівський режим на замовному концерті. Ці дії зафіксували в ході лінгвістичної експертизи, що підтвердила інформаційну-підривну діяльність співака.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Дронову про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (заперечення тимчасової окупації частини території України, визнання правомірною збройну агресію рф проти України, розпочату у 2014 році, а також глорифікація представників збройних формувань рф, вчинені повторно з використанням засобів масової інформації̈)