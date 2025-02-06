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Таїсію Повалій заочно судитимуть в Україні за колабораціонізм

Таїсію Повалій заочно судитимуть в Україні за колабораціонізм

Київ • УНН

 • 30918 перегляди

Таїсію Повалій заочно судитимуть в Україні за колабораціонізм та підтримку агресії РФ. Суд вже ухвалив рішення про стягнення її майна, включаючи землю, будинки та права на пісні.

Прокурори Вінницької обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо колишньої народної артистки України та ексдепутатки Верховної Ради від забороненої "Партії регіонів" Таїсії Повалій.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

Деталі

Повалій звинувачують у колабораційній діяльності, публічних закликах до агресивної війни, виправдовуванні та запереченні російської збройної агресії проти України, а також глорифікації її учасників.

За даними слідства, у 2014 році обвинувачена виїхала до росії, де продовжує творчу й підприємницьку діяльність. У 2023 році вона отримала громадянство рф.

Артистка активно виступає на підтримку президента рф. Зокрема, бере участь у різноманітних політичних акціях

- йдеться у повідомленні.

Вищий антикорупційний суд уже ухвалив рішення про стягнення її майна в дохід держави. Йдеться про: 

  • 7 земельних ділянок у Київській області (9,3 га);
    • житловий будинок (442 кв. м);
      • домоволодіння (101 кв. м);
        • два автомобілі;
          • чотири одиниці зброї;
            • майнові права на дев’ять музичних творів.

              Розслідування у цій справі проводило Управління СБУ у Вінницькій області. Судовий розгляд відбуватиметься заочно, адже обвинувачена перебуває в росії.

              Нагадаємо

              Раніше Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про застосування санкцій до співачки Таїсії Повалій і стягнув у власність держави серед іншого автомобіль та права на 9 пісень співачки.

              Юлія Гаврилюк

              Юлія Гаврилюк

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