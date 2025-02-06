Таисию Повалий заочно будут судить в Украине за коллаборационизм
Киев • УНН
Таисию Повалий заочно будут судить в Украине за коллаборационизм и поддержку агрессии РФ. Суд уже принял решение о взыскании ее имущества, включая землю, дома и права на песни.
Прокуроры Винницкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшей народной артистки Украины и экс-депутата Верховной Рады от запрещенной "Партии регионов" Таисии Повалий.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
Детали
Повалий обвиняют в коллаборационистской деятельности, публичных призывах к агрессивной войне, оправдании и отрицании российской вооруженной агрессии против Украины, а также глорификации ее участников.
По данным следствия, в 2014 году обвиняемая выехала в Россию, где продолжает творческую и предпринимательскую деятельность. В 2023 году она получила гражданство РФ.
Артистка активно выступает в поддержку президента рф. В частности, участвует в различных политических акциях
Высший антикоррупционный суд уже принял решение о взыскании ее имущества в доход государства. Речь идет о:
- 7 земельных участков в Киевской области (9,3 га);
- жилой дом (442 кв. м);
- домовладения (101 кв. м);
- два автомобиля;
- четыре единицы оружия;
- имущественные права на девять музыкальных произведений.
Расследование по этому делу проводило Управление СБУ в Винницкой области. Судебное разбирательство будет происходить заочно, ведь обвиняемая находится в России.
Напомним,
Ранее Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о применении санкций к певице Таисии Повалий и взыскал в собственность государства среди прочего автомобиль и права на 9 песен певицы.