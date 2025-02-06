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Таисию Повалий заочно будут судить в Украине за коллаборационизм

Таисию Повалий заочно будут судить в Украине за коллаборационизм

Киев  •  УНН

 • 2032 просмотра

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Таисию Повалий заочно будут судить в Украине за коллаборационизм и поддержку агрессии РФ. Суд уже принял решение о взыскании ее имущества, включая землю, дома и права на песни.

Прокуроры Винницкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшей народной артистки Украины и экс-депутата Верховной Рады от запрещенной "Партии регионов" Таисии Повалий.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Детали

Повалий обвиняют в коллаборационистской деятельности, публичных призывах к агрессивной войне, оправдании и отрицании российской вооруженной агрессии против Украины, а также глорификации ее участников.

По данным следствия, в 2014 году обвиняемая выехала в Россию, где продолжает творческую и предпринимательскую деятельность. В 2023 году она получила гражданство РФ.

Артистка активно выступает в поддержку президента рф. В частности, участвует в различных политических акциях

- говорится в сообщении.

Высший антикоррупционный суд уже принял решение о взыскании ее имущества в доход государства. Речь идет о: 

  • 7 земельных участков в Киевской области (9,3 га);
    • жилой дом (442 кв. м);
      • домовладения (101 кв. м);
        • два автомобиля;
          • четыре единицы оружия;
            • имущественные права на девять музыкальных произведений.

              Расследование по этому делу проводило Управление СБУ в Винницкой области. Судебное разбирательство будет происходить заочно, ведь обвиняемая находится в России.

              Напомним,

              Ранее Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о применении санкций к певице Таисии Повалий и взыскал в собственность государства среди прочего автомобиль и права на 9 песен певицы.

              Юлия Гаврилюк

              Юлия Гаврилюк

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