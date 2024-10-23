На Повалій наклали санкції: суд стягнув у дохід держави авто та права на 9 пісень
Київ • УНН
ВАКС задовольнив позов Мін'юсту про застосування санкцій до співачки Таїсії Повалій. У власність держави стягнуто автомобілі, зброю, нерухомість та права на 9 пісень співачки.
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про застосування санкцій до співачки Таїсії Повалій і стягнув у власність держави серед іншого автомобіль та права на 9 пісень співачки, повідомили у міністерстві та у ВАКС у середу, пише УНН.
Деталі
"22 жовтня 2024 року Вищий антикорупційний суд рішенням у справі 991/8552/24 задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції України про застосування до Повалій Таїсії Миколаївни санкції стягнення активів в дохід держави", - повідомили у Мін'юсті.
За даними Мін'юсту, рішенням суду в дохід держави стягнуто наступні активи: 7 земельних ділянок, що розташовані у Київській області; житловий будинок, що розташовано у Київській області; домоволодіння, що розташовано у Київській області; 2 транспортних засоби; 4 пристрої для відстрілу набоїв; майнові права на музику та слова до 9 музичних творів.
Як уточнили у ВАКС, він ухвалив рішення стягнути у дохід держави активи, належні співачці:
- транспортний засіб BMW;
- пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями еластичними метальними снарядами несмертельної дії;
- майнові права на музику та слова до 9 творів («Обниму тебя», «Любить, понимать и слушать», «Ангелы-хранители», «Назавжди», «Просто я хочу», «Бусинки любви», «Больше чем близко», «Я лечу в даль с тобой синюю», «Доброе утро»).
Також, за даними ВАКС, стягнуто активи, щодо яких вона може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження:
- 7 земельних ділянок, розташованих у Київській області, загальною площею 9, 3095 га;
- житловий будинок загальною площею 442,8 кв. м.;
- домоволодіння загальною площею 101 кв.м.;
- транспортний засіб BMW Х5;
- три пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями еластичними метальними снарядами несмертельної дії та мисливської гладкоствольної зброї.
Триває строк на апеляційне оскарження.
Доповнення
Як зазначили у Мін'юсті, Таїсія Повалій – українська та російська поп-співачка, авторка пісень, народна артистка України, колишня народна депутатка України від партії "партія регіонів" (2012-2014 роки), яка наразі мешкає в місті москва, російська федерація, та є відомою через свої проросійські погляди.