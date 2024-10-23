На Повалий наложили санкции: суд взыскал в доход государства авто и права на 9 песен
Киев • УНН
ВАКС удовлетворил иск Минюста о применении санкций к певице Таисии Повалий. В собственность государства взысканы автомобили, оружие, недвижимость и права на 9 песен певицы.
Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о применении санкций к певице Таисии Повалий и взыскал в собственность государства среди прочего автомобиль и права на 9 песен певицы, сообщили в министерстве и в ВАКС в среду, пишет УНН.
Детали
«22 октября 2024 года Высший антикоррупционный суд решением по делу 991/8552/24 удовлетворил исковые требования Министерства юстиции Украины о применении к Повалий Таисии Николаевны санкции взыскания активов в доход государства», - сообщили в Минюсте.
По данным Минюста, решением суда в доход государства взысканы следующие активы: 7 земельных участков, расположенных в Киевской области; жилой дом, расположенный в Киевской области; домовладение, расположенное в Киевской области; 2 транспортных средства; 4 устройства для отстрела патронов; имущественные права на музыку и слова к 9 музыкальным произведениям.
Как уточнили в ВАКС, он принял решение взыскать в доход государства активы, принадлежащие певице:
- транспортное средство BMW;
- устройство отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам эластичными метательными снарядами несмертельного действия;
- имущественные права на музыку и слова к 9 произведениям («Обниму тебя», «Любить, понимать и слушать», «Ангелы-хранители», «Навсегда», «Просто я хочу», «Бусинки любви», «Больше чем близко», «Я лечу в даль с тобой синюю», «Доброе утро»).
Также, по данным ВАКС, взысканы активы, в отношении которых она может прямо или косвенно совершать действия, тождественные по смыслу осуществлению права распоряжения:
- 7 земельных участков, расположенных в Киевской области, общей площадью 9, 3095 га;
- жилой дом общей площадью 442,8 кв. м.;
- домовладение общей площадью 101 кв.м.;
- транспортное средство BMW Х5;
- три устройства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам эластичными метательными снарядами несмертельного действия и охотничьего гладкоствольного оружия.
Продолжается срок на апелляционное обжалование.
Дополнение
Как отметили в Минюсте, Таисия Повалий - украинская и российская поп-певица, автор песен, народная артистка Украины, бывшая народный депутат Украины от партии «Партия регионов» (2012-2014 годы), которая сейчас живет в городе Москва, российская федерация, и является известной из-за своих пророссийских взглядов.