Эксклюзив
10:41
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
08:44
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства Польши
Эксклюзив
08:33
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
07:09
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
06:41
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
06:30
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить Азербайджан
9 сентября, 16:05
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Афины отменили концерт российского пианиста мацуева из-за его поддержки кремля

Киев • УНН

 • 722 просмотра

Афинский государственный оркестр отменил выступление российского пианиста дениса мацуева 21 ноября. Решение связано с его поддержкой политики кремля и связями с путиным.

Афины отменили концерт российского пианиста мацуева из-за его поддержки кремля

Афинский государственный оркестр отменил выступление известного российского пианиста дениса мацуева, которое должно было состояться 21 ноября. Решение связано с его тесными связями с диктатором рф владимиром путиным и поддержкой политики кремля, в частности, в отношении войны в Украине. Об этом сообщает Еuronews, пишет УНН.

Детали

мацуев уже не впервые сталкивается с ограничениями на выступления на Западе: после начала полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году его концерты за границей запрещены. 

СБУ сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту "Шаману"25.02.25, 14:30 • 29008 просмотров

В 2018 году пианист получил от путина "орден почета" за вклад в развитие культуры и искусства, а в феврале 2022 года его выступление с Венским государственным оркестром было отменено из-за войны в Украине.

Афинский государственный оркестр, в соответствии со своей институциональной ролью и согласно давней ориентации на международное сотрудничество, информирует общественность, что запланированное участие пианиста дениса мацуева в концерте 21 ноября в Афинском концертном зале не состоится 

- говорится в официальном заявлении Афинского государственного оркестра.

В оркестре заявили, что на протяжении всего своего долгого существования он демонстрировал высочайшее художественное мастерство и был привержен ценностям открытого диалога и уважения, лежащим в основе европейского культурного сообщества. 

В этом контексте оркестр решил скорректировать свою программу с учетом последних международных событий. Концерт состоится с участием другого солиста, а не российского мацуева. 

СБУ объявила в розыск российского рэпера Тимати08.09.25, 09:40 • 3155 просмотров

Степан Гафтко

КультураНовости Мира
Владимир Путин
Украина