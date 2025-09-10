Афины отменили концерт российского пианиста мацуева из-за его поддержки кремля
Афинский государственный оркестр отменил выступление российского пианиста дениса мацуева 21 ноября. Решение связано с его поддержкой политики кремля и связями с путиным.
Решение связано с его тесными связями с диктатором рф владимиром путиным и поддержкой политики кремля, в частности, в отношении войны в Украине. Об этом сообщает Еuronews, пишет УНН.
мацуев уже не впервые сталкивается с ограничениями на выступления на Западе: после начала полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году его концерты за границей запрещены.
В 2018 году пианист получил от путина "орден почета" за вклад в развитие культуры и искусства, а в феврале 2022 года его выступление с Венским государственным оркестром было отменено из-за войны в Украине.
Афинский государственный оркестр, в соответствии со своей институциональной ролью и согласно давней ориентации на международное сотрудничество, информирует общественность, что запланированное участие пианиста дениса мацуева в концерте 21 ноября в Афинском концертном зале не состоится
В оркестре заявили, что на протяжении всего своего долгого существования он демонстрировал высочайшее художественное мастерство и был привержен ценностям открытого диалога и уважения, лежащим в основе европейского культурного сообщества.
В этом контексте оркестр решил скорректировать свою программу с учетом последних международных событий. Концерт состоится с участием другого солиста, а не российского мацуева.
