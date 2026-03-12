КСИР совместно с "Хезболлой" начал сороковую волну массированных атак на Израиль и американские базы

Иранские вооруженные силы КСИР объявили о масштабной эскалации в рамках операции "Истинное обещание 4", которая впервые проводится в прямой координации с ливанской группировкой "Хезболла". Под названием "Я Амир аль-Муминин" союзные силы нанесли удары по более чем 50 стратегическим целям, применив современные баллистические ракеты различных типов. Атаки были направлены на Тель-Авив, Хайфу и оккупированные территории, а также на ключевые авиабазы Соединенных Штатов в регионе. Об этом сообщает Almayadeen, пишет УНН.

Детали

По официальным данным КСИР, во время сороковой волны нападений были использованы ракеты "Кадр", "Эмад", "Хайбар-Шекан" и гиперзвуковые "Фаттах". Кроме израильских мегаполисов, под огонь попали американские военные объекты, в частности авиабазы Аль-Азрак и Аль-Хардж.

Командование иранских сил подчеркнуло, что нынешняя фаза конфликта демонстрирует новый уровень оперативного взаимодействия между Тегераном и ливанским исламским сопротивлением, которые действуют как единый фронт против общих противников.

Ракетное давление "Хезболлы" и ситуация в оккупированных районах

Параллельно с иранскими обстрелами "Хезболла" начала собственную операцию под названием "Пожирающая солома", выпустив более ста ракет по северным регионам. Постоянные взрывы и непрерывная работа систем оповещения заставили жителей проводить большую часть времени в бомбоубежищах, передвигаясь "от сирены до сирены". Израильские медиа подтверждают резкий рост интенсивности запусков в течение последних суток, что создает критическую нагрузку на системы противовоздушной обороны и гражданскую инфраструктуру.

Постоянные удары заставили жителей жить от сирены до сирены, проводя длительное время в убежищах как следствие продолжающейся войны – говорится в заявлении отдела по связям с общественностью КСИР.

