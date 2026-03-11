ФБР предупредило, что Иран может атаковать Калифорнию с помощью беспилотников

$43.860.0351.040.33
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
14:45 • 19205 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
13:06 • 16700 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
11 марта, 12:47 • 21685 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 28212 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 35039 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 33747 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 44553 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 120790 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 87890 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Популярные новости
Участвовали в войне против Украины - ГУР обнародовало данные о 6 паралимпийцах рф11 марта, 10:48 • 18985 просмотра
Венгерская делегация для проверки "Дружбы" отправилась в Украину11 марта, 10:51 • 25417 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11 марта, 11:55 • 22395 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее13:14 • 20890 просмотра
Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт13:32 • 15364 просмотра
Куда поехать на выходные: топ-10 интересных локаций Житомирщины для короткого путешествияPhoto16:24 • 10371 просмотра
Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт13:32 • 15418 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее13:14 • 20939 просмотра
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов11 марта, 09:01 • 55098 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 61485 просмотра
День рождения Чака Норриса: топ фильмов звезды культовых боевиковVideo17:32 • 4356 просмотра
Виталий Козловский временно остановил концерты из-за болезни: что случилось с артистом15:51 • 6616 просмотра
Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе после решения суда14:04 • 10442 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11 марта, 11:55 • 22440 просмотра
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 34127 просмотра
ФБР предупредило, что Иран может атаковать Калифорнию с помощью беспилотников

Киев • УНН

 • 1272 просмотра

ФБР предупредило полицию США о возможных ударах иранских БПЛА с неизвестных судов. Также существует угроза атак дронами со стороны мексиканских наркокартелей.

ФБР предупредило, что Иран может атаковать Калифорнию с помощью беспилотников

ФБР в последние дни предупредило полицейские управления Калифорнии о том, что Иран может ответить на американские атаки, запустив беспилотники вдоль западного побережья. Об этом говорится в предупреждении, с которым ознакомилось ABC News, передает УНН.

Недавно мы получили информацию о том, что по состоянию на начало февраля 2026 года Иран якобы стремился осуществить внезапное нападение с использованием беспилотных летательных аппаратов с неизвестного судна у берегов Соединенных Штатов, в частности, на неуказанные цели в Калифорнии, в случае, если США нанесут удар по Ирану 

— говорится в предупреждении, которое было выпущено в конце февраля.

"У нас нет дополнительной информации о времени, методе, цели или лицах, ответственных за это предполагаемое нападение".

Предупреждение прозвучало как раз в тот момент, когда администрация Трампа начала свою атаку на Исламскую Республику. Иран отвечает ударами беспилотников по целям по всему Ближнему Востоку.

Издание отмечает, что пресс-секретарь отделения ФБР в Лос-Анджелесе отказалась от комментариев.

Трамп говорит, что война с Ираном закончится "скоро" и "практически ничего не осталось для атаки"

Добавим

В последние месяцы американские разведывательные службы также выражают обеспокоенность по поводу расширения использования беспилотников мексиканскими наркокартелями и возможности применения этой технологии для нападения на американские силы и персонал вблизи мексиканской границы.

"Неподтвержденный отчет предполагает, что неустановленные лидеры мексиканских картелей санкционировали атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), несущих взрывчатку, против сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих США вдоль американо-мексиканской границы", — говорится в бюллетене 2005 года.

"Такой тип нападения на американский персонал или интересы внутри Соединенных Штатов был бы беспрецедентным, но является правдоподобным сценарием, хотя (картели) обычно избегают действий, которые могли бы привлечь нежелательное внимание или вызвать ответную реакцию со стороны американских властей".

Джон Коэн, бывший глава разведки Министерства внутренней безопасности США, заявил, что его беспокоит возможность применения беспилотников в качестве оружия как со стороны Тихого океана, так и со стороны Мексики.

"Мы знаем, что Иран имеет большое присутствие в Мексике и Южной Америке, у них есть связи, у них есть беспилотники, и теперь у них есть стимул для осуществления атак", - сказал Коэн. "ФБР поступает разумно, выпуская это предупреждение, чтобы штаты и местные власти могли лучше подготовиться и отреагировать на подобные угрозы. Такая информация является крайне важной для правоохранительных органов".

Хотя в предупреждении ФБР не уточнялось, как и когда суда с ударными беспилотниками могут приблизиться к материковой части США, сотрудники разведки давно обеспокоены тем, что оборудование может быть заранее размещено — либо на суше, либо на кораблях в море — на случай, если Израиль или США нанесут удар по Ирану.

Антонина Туманова

Новости Мира