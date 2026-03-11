ФБР предупредило, что Иран может атаковать Калифорнию с помощью беспилотников

ФБР в последние дни предупредило полицейские управления Калифорнии о том, что Иран может ответить на американские атаки, запустив беспилотники вдоль западного побережья. Об этом говорится в предупреждении, с которым ознакомилось ABC News, передает УНН.

Недавно мы получили информацию о том, что по состоянию на начало февраля 2026 года Иран якобы стремился осуществить внезапное нападение с использованием беспилотных летательных аппаратов с неизвестного судна у берегов Соединенных Штатов, в частности, на неуказанные цели в Калифорнии, в случае, если США нанесут удар по Ирану — говорится в предупреждении, которое было выпущено в конце февраля.

"У нас нет дополнительной информации о времени, методе, цели или лицах, ответственных за это предполагаемое нападение".

Предупреждение прозвучало как раз в тот момент, когда администрация Трампа начала свою атаку на Исламскую Республику. Иран отвечает ударами беспилотников по целям по всему Ближнему Востоку.

Издание отмечает, что пресс-секретарь отделения ФБР в Лос-Анджелесе отказалась от комментариев.

Трамп говорит, что война с Ираном закончится "скоро" и "практически ничего не осталось для атаки"

Добавим

В последние месяцы американские разведывательные службы также выражают обеспокоенность по поводу расширения использования беспилотников мексиканскими наркокартелями и возможности применения этой технологии для нападения на американские силы и персонал вблизи мексиканской границы.

"Неподтвержденный отчет предполагает, что неустановленные лидеры мексиканских картелей санкционировали атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), несущих взрывчатку, против сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих США вдоль американо-мексиканской границы", — говорится в бюллетене 2005 года.

"Такой тип нападения на американский персонал или интересы внутри Соединенных Штатов был бы беспрецедентным, но является правдоподобным сценарием, хотя (картели) обычно избегают действий, которые могли бы привлечь нежелательное внимание или вызвать ответную реакцию со стороны американских властей".

Джон Коэн, бывший глава разведки Министерства внутренней безопасности США, заявил, что его беспокоит возможность применения беспилотников в качестве оружия как со стороны Тихого океана, так и со стороны Мексики.

"Мы знаем, что Иран имеет большое присутствие в Мексике и Южной Америке, у них есть связи, у них есть беспилотники, и теперь у них есть стимул для осуществления атак", - сказал Коэн. "ФБР поступает разумно, выпуская это предупреждение, чтобы штаты и местные власти могли лучше подготовиться и отреагировать на подобные угрозы. Такая информация является крайне важной для правоохранительных органов".

Хотя в предупреждении ФБР не уточнялось, как и когда суда с ударными беспилотниками могут приблизиться к материковой части США, сотрудники разведки давно обеспокоены тем, что оборудование может быть заранее размещено — либо на суше, либо на кораблях в море — на случай, если Израиль или США нанесут удар по Ирану.