У ФБР попередили, що Іран може атакувати Каліфорнію за допомогою безпілотників

ФБР останніми днями попередило поліцейські управління Каліфорнії про те, що Іран може відповісти на американські атаки, запустивши безпілотники західним узбережжям. Про це йдеться у попередженні, з яким ознайомилося ABC News, передає УНН.

Нещодавно ми отримали інформацію про те, що станом на початок лютого 2026 року Іран нібито прагнув здійснити раптовий напад з використанням безпілотних літальних апаратів з невідомого судна біля берегів Сполучених Штатів, зокрема, на невказані цілі в Каліфорнії, у випадку, якщо США завдадуть удару в Ірані - йдеться у попередженні, яке було випущене наприкінці лютого.

"У нас немає додаткової інформації про час, метод, мету чи осіб, відповідальних за цей передбачуваний напад".

Попередження прозвучало якраз у той момент, коли адміністрація Трампа розпочала свою атаку на Ісламську Республіку. Іран відповідає ударами безпілотників по цілях по всьому Близькому Сході.

Видання зауважує, що прессекретар відділення ФБР у Лос-Анджелесі відмовилася від коментарів.

Трамп каже, що війна з Іраном закінчиться "скоро" і "практично нічого не залишилося для атаки"

Додамо

В останні місяці американські розвідувальні служби також висловлюють стурбованість щодо розширення використання безпілотників мексиканськими наркокартелями та можливості застосування цієї технології для нападу на американські сили та персонал поблизу мексиканського кордону.

"Непідтверджений звіт передбачає, що невстановлені лідери мексиканських картелів санкціонували атаки з використанням безпілотних літальних апаратів (БПЛА), що несуть вибухівку, проти співробітників правоохоронних органів і військовослужбовців США вздовж американо-мексиканського кордону", — йдеться в бюлетені 2005 року.

"Такий тип нападу на американський персонал або інтереси всередині Сполучених Штатів був би безпрецедентним, але є правдоподібним сценарієм, хоча (картелі) зазвичай уникають дій, які могли б привернути небажану увагу або викликати реакцію у відповідь з боку американської влади".

Джон Коен, колишній глава розвідки Міністерства внутрішньої безпеки США, заявив, що його турбує можливість застосування безпілотників як зброї як з боку Тихого океану, так і з боку Мексики.

"Ми знаємо, що Іран має велику присутність у Мексиці та Південній Америці, у них є зв'язки, у них є безпілотники, і тепер у них є стимул для здійснення атак", - сказав Коен. "ФБР чинить розумно, випускаючи це попередження, щоб штати і місцева влада могли краще підготуватися і відреагувати на подібні загрози. Така інформація є вкрай важливою для правоохоронних органів".

Хоча у попередженні ФБР не уточнювалося, як і коли судна з ударними безпілотниками можуть наблизитися до материкової частини США, співробітники розвідки давно стурбовані тим, що обладнання може бути заздалегідь розміщене — або на суші, або на кораблях у морі — на випадок, якщо Ізраїль чи США завдадуть удару по Ірану.