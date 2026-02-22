Королівський музичний коледж у Лондоні розмістив згадку про російський фестиваль. Українці домоглись її вилучення
Київ • УНН
Посольство України та громада в Лондоні домоглися видалення згадки про російський фестиваль "Калинка" з матеріалів Королівського музичного коледжу. МЗС України наголосило на неприйнятності популяризації російських культурних проєктів.
Посольство України у Великій Британії разом з українською громадою в Лондоні домоглося вилучення згадки про російський фестиваль "Калинка" з матеріалів музичного заходу Королівського музичного коледжу. Про це пише МЗС України, передає УНН.
Деталі
Як повідомили в міністерстві, українська дипломатична команда звернулася до організаторів заходу, наголосивши на неприйнятності популяризації російських культурних проєктів у час повномасштабної агресії росії проти України.
У відповідь Королівський музичний коледж пояснив, що згадка про фестиваль "Калинка" стосувалася ретроспективної частини ювілейної програми і була пов’язана з подією 2014 року, присвяченою російській музиці. Водночас представник закладу перепросив за непорозуміння та запевнив, що всі цифрові матеріали буде оновлено, а згадку про фестиваль – вилучено.
У МЗС наголосили, що російська культура, яку держава-агресор використовує як інструмент впливу та пропаганди, не повинна мати місця на міжнародній сцені та в глобальному культурному просторі.
