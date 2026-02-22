$43.270.00
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
13:36 • 17130 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 20738 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочині
22 лютого, 00:48 • 36553 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратура
21 лютого, 23:49 • 45888 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалих
21 лютого, 22:51 • 38266 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 61800 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 63918 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 41428 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 38476 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
Королівський музичний коледж у Лондоні розмістив згадку про російський фестиваль. Українці домоглись її вилучення

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Посольство України та громада в Лондоні домоглися видалення згадки про російський фестиваль "Калинка" з матеріалів Королівського музичного коледжу. МЗС України наголосило на неприйнятності популяризації російських культурних проєктів.

Королівський музичний коледж у Лондоні розмістив згадку про російський фестиваль. Українці домоглись її вилучення

Посольство України у Великій Британії разом з українською громадою в Лондоні домоглося вилучення згадки про російський фестиваль "Калинка" з матеріалів музичного заходу Королівського музичного коледжу. Про це пише МЗС України, передає УНН.

Деталі

Як повідомили в міністерстві, українська дипломатична команда звернулася до організаторів заходу, наголосивши на неприйнятності популяризації російських культурних проєктів у час повномасштабної агресії росії проти України.

У відповідь Королівський музичний коледж пояснив, що згадка про фестиваль "Калинка" стосувалася ретроспективної частини ювілейної програми і була пов’язана з подією 2014 року, присвяченою російській музиці. Водночас представник закладу перепросив за непорозуміння та запевнив, що всі цифрові матеріали буде оновлено, а згадку про фестиваль – вилучено.

У МЗС наголосили, що російська культура, яку держава-агресор використовує як інструмент впливу та пропаганди, не повинна мати місця на міжнародній сцені та в глобальному культурному просторі.

Театр у Флоренції скасував виступи російської балерини захарової09.01.26, 16:10 • 3965 переглядiв

Андрій Тимощенков

ПолітикаКультураСвіт
російська пропаганда
Музикант
Війна в Україні
Дипломатка
Університет культури
Лондон