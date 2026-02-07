На Дніпропетровщині поліція затримала трьох військових ТЦК через смерть чоловіка від побоїв

Поліція Дніпропетровської області затримала трьох військовослужбовців територіального центру комплектування, яких підозрюють у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень 55-річному місцевому жителю. За попередніми даними слідства, чоловік помер від травми голови, а на місці події вилучено речові докази, зокрема автомобіль зі слідами крові потерпілого. Про це повідомили правоохоронці, пише УНН.

Тіло чоловіка виявили 7 лютого після опівночі. Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські опитали свідків та встановили причетність до злочину трьох співробітників ТЦК. Наразі їх затримано, а правоохоронці з'ясовують усі обставини конфлікту, що призвів до летальних наслідків.

Поліцейські оглянули місце злочину та вилучили речові докази. Також вилучено транспортний засіб зі слідами крові потерпілого. В рамках розслідування були опитані свідки та очевидці злочину. У результаті вжитих заходів було встановлено, що до нанесення смертельних тілесних ушкоджень причетні троє військовослужбовців ТЦК