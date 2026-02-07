На Дніпропетровщині поліція затримала трьох військових ТЦК через смерть чоловіка від побоїв
Київ • УНН
На Дніпропетровщині поліція затримала трьох військових ТЦК, підозрюваних у смертельному побитті 55-річного чоловіка. Чоловік помер від травми голови, а на місці злочину виявлено автомобіль зі слідами крові.
Поліція Дніпропетровської області затримала трьох військовослужбовців територіального центру комплектування, яких підозрюють у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень 55-річному місцевому жителю. За попередніми даними слідства, чоловік помер від травми голови, а на місці події вилучено речові докази, зокрема автомобіль зі слідами крові потерпілого. Про це повідомили правоохоронці, пише УНН.
Деталі
Тіло чоловіка виявили 7 лютого після опівночі. Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські опитали свідків та встановили причетність до злочину трьох співробітників ТЦК. Наразі їх затримано, а правоохоронці з'ясовують усі обставини конфлікту, що призвів до летальних наслідків.
Поліцейські оглянули місце злочину та вилучили речові докази. Також вилучено транспортний засіб зі слідами крові потерпілого. В рамках розслідування були опитані свідки та очевидці злочину. У результаті вжитих заходів було встановлено, що до нанесення смертельних тілесних ушкоджень причетні троє військовослужбовців ТЦК
Затриманим інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону. Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
Напав з ножем на військовослужбовців ТЦК та СП: поліція Харкова повідомила про підозру чоловіку07.02.26, 15:09 • 3548 переглядiв