На Дніпропетровщині поліція затримала трьох військових ТЦК через смерть чоловіка від побоїв

Енергосистема на межі: у Києві та області розгортають додаткові пункти підтримки через критичний дефіцит світла – Міненерго
7 лютого, 13:35 • 11475 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 16743 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 16848 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 21582 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 33987 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 46272 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 40941 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 31407 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 46055 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 46055 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 41479 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 43520 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 55952 перегляди
На Дніпропетровщині поліція затримала трьох військових ТЦК через смерть чоловіка від побоїв

Київ • УНН

 • 10 перегляди

На Дніпропетровщині поліція затримала трьох військових ТЦК, підозрюваних у смертельному побитті 55-річного чоловіка. Чоловік помер від травми голови, а на місці злочину виявлено автомобіль зі слідами крові.

На Дніпропетровщині поліція затримала трьох військових ТЦК через смерть чоловіка від побоїв

Поліція Дніпропетровської області затримала трьох військовослужбовців територіального центру комплектування, яких підозрюють у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень 55-річному місцевому жителю. За попередніми даними слідства, чоловік помер від травми голови, а на місці події вилучено речові докази, зокрема автомобіль зі слідами крові потерпілого. Про це повідомили правоохоронці, пише УНН.

Деталі

Тіло чоловіка виявили 7 лютого після опівночі. Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські опитали свідків та встановили причетність до злочину трьох співробітників ТЦК. Наразі їх затримано, а правоохоронці з'ясовують усі обставини конфлікту, що призвів до летальних наслідків.

Поліцейські оглянули місце злочину та вилучили речові докази. Також вилучено транспортний засіб зі слідами крові потерпілого. В рамках розслідування були опитані свідки та очевидці злочину. У результаті вжитих заходів було встановлено, що до нанесення смертельних тілесних ушкоджень причетні троє військовослужбовців ТЦК

- йдеться у повідомленні правоохоронців у Facebook.

Затриманим інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону. Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. 

Напав з ножем на військовослужбовців ТЦК та СП: поліція Харкова повідомила про підозру чоловіку07.02.26, 15:09 • 3548 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКримінал та НП
Сутички
ТЦК та СП
Дніпропетровська область