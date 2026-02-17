Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитини

$43.170.07
Ексклюзив
14:26 • 6764 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
12:59 • 14090 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
12:23 • 16815 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
12:15 • 17919 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 19711 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 24780 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 34250 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 45497 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 53727 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 39387 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 24301 перегляди
Сили оборони уразили російський вертоліт Ка-27 в Криму - Генштаб17 лютого, 11:03 • 12214 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 11892 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б'юті-перевтіленняVideo11:43 • 15224 перегляди
Галущенку загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна - прокурор САП12:50 • 9452 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 24470 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 41439 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 50684 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 71332 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 75485 перегляди
Герман Галущенко
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Швейцарія
Женева
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17:21 • 20 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б'юті-перевтіленняVideo11:43 • 15340 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 12002 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 25782 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 23445 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Дипломатка
Starlink

Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитини

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Американська реперка Cardi B підтвердила проблеми у стосунках із футболістом НФЛ Стевфоном Діггсом. Вона натякнула, що вони вже розійшлися, під час концерту в Лос-Анджелесі 15 лютого.

Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитини

Американська реперка Cardi B фактично підтвердила проблеми у стосунках із футболістом НФЛ Стевфоном Діггсом і натякнула, що пара вже розійшлася. Про це артистка заявила під час концерту в Лос-Анджелесі 15 лютого в межах туру Little Miss Drama Tour, реагуючи на коментар реперки BIA, передає УНН з посиланням на People.

Отож, зі сцени Cardi зазначила, що те, що вона "не має стосунків" із батьком своєї дитини, не дає підстав іншим публічно його обговорювати. Після цього вона виконала пісню Pretty & Petty зі свого альбому Am I the Drama?, яка містить дис на BIA.

До речі, причиною нової хвилі напруги став допис BIA у соцмережі X від 12 лютого. Там вона висміяла Діггса, натякнувши на його особисте життя. Швидше за все,  цей коментар, і викликав таку реакцію Cardi.

Чутки про розрив Cardi B і Діггса з’явилися ще 9 лютого після того, як шанувальники помітили, що знаменитості відписалися один від одного в Instagram. Це сталося невдовзі після поразки футболіста у Супербоулі-2026.

Відомо, що пара вперше офіційно з’явилася разом на публіці у травні 2025 року, а вже в червні реперка підтвердила роман, опублікувавши спільне фото. У листопаді того ж року у них народився син.

Наразі жоден із них прямо не оголосив про розрив, однак заява Cardi B про те, що вона більше не перебуває у стосунках із батьком своєї дитини, лише додає олії у вогонь чуток довкола пари.

Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16.02.26, 15:26 • 30726 переглядiв

Станіслав Кармазін

СвітУНН Lite
Музикант
Соціальна мережа
Лос-Анджелес