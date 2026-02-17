Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитини

Американська реперка Cardi B фактично підтвердила проблеми у стосунках із футболістом НФЛ Стевфоном Діггсом і натякнула, що пара вже розійшлася. Про це артистка заявила під час концерту в Лос-Анджелесі 15 лютого в межах туру Little Miss Drama Tour, реагуючи на коментар реперки BIA, передає УНН з посиланням на People.

Отож, зі сцени Cardi зазначила, що те, що вона "не має стосунків" із батьком своєї дитини, не дає підстав іншим публічно його обговорювати. Після цього вона виконала пісню Pretty & Petty зі свого альбому Am I the Drama?, яка містить дис на BIA.

До речі, причиною нової хвилі напруги став допис BIA у соцмережі X від 12 лютого. Там вона висміяла Діггса, натякнувши на його особисте життя. Швидше за все, цей коментар, і викликав таку реакцію Cardi.

Чутки про розрив Cardi B і Діггса з’явилися ще 9 лютого після того, як шанувальники помітили, що знаменитості відписалися один від одного в Instagram. Це сталося невдовзі після поразки футболіста у Супербоулі-2026.

Відомо, що пара вперше офіційно з’явилася разом на публіці у травні 2025 року, а вже в червні реперка підтвердила роман, опублікувавши спільне фото. У листопаді того ж року у них народився син.

Наразі жоден із них прямо не оголосив про розрив, однак заява Cardi B про те, що вона більше не перебуває у стосунках із батьком своєї дитини, лише додає олії у вогонь чуток довкола пари.

