Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенка

Американская рэперша Cardi B фактически подтвердила проблемы в отношениях с футболистом НФЛ Стевфоном Диггсом и намекнула, что пара уже рассталась. Об этом артистка заявила во время концерта в Лос-Анджелесе 15 февраля в рамках тура Little Miss Drama Tour, реагируя на комментарий рэперши BIA, передает УНН со ссылкой на People.

Итак, со сцены Cardi отметила, что то, что она "не имеет отношений" с отцом своего ребенка, не дает оснований другим публично его обсуждать. После этого она исполнила песню Pretty & Petty из своего альбома Am I the Drama?, которая содержит дисс на BIA.

Кстати, причиной новой волны напряжения стал пост BIA в соцсети X от 12 февраля. Там она высмеяла Диггса, намекнув на его личную жизнь. Скорее всего, этот комментарий и вызвал такую реакцию Cardi.

Слухи о разрыве Cardi B и Диггса появились еще 9 февраля после того, как поклонники заметили, что знаменитости отписались друг от друга в Instagram. Это произошло вскоре после поражения футболиста в Супербоуле-2026.

Известно, что пара впервые официально появилась вместе на публике в мае 2025 года, а уже в июне рэперша подтвердила роман, опубликовав совместное фото. В ноябре того же года у них родился сын.

Сейчас ни один из них прямо не объявил о разрыве, однако заявление Cardi B о том, что она больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенка, лишь подливает масла в огонь слухов вокруг пары.

