Эксклюзив
14:26 • 6920 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
12:59 • 14236 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
12:23 • 16951 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
12:15 • 18061 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 19825 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 24820 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 34291 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 45527 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 53760 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 39395 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенка

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Американская рэперша Cardi B подтвердила проблемы в отношениях с футболистом НФЛ Стефоном Диггсом. Она намекнула, что они уже расстались, во время концерта в Лос-Анджелесе 15 февраля.

Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенка

Американская рэперша Cardi B фактически подтвердила проблемы в отношениях с футболистом НФЛ Стевфоном Диггсом и намекнула, что пара уже рассталась. Об этом артистка заявила во время концерта в Лос-Анджелесе 15 февраля в рамках тура Little Miss Drama Tour, реагируя на комментарий рэперши BIA, передает УНН со ссылкой на People.

Итак, со сцены Cardi отметила, что то, что она "не имеет отношений" с отцом своего ребенка, не дает оснований другим публично его обсуждать. После этого она исполнила песню Pretty & Petty из своего альбома Am I the Drama?, которая содержит дисс на BIA.

Кстати, причиной новой волны напряжения стал пост BIA в соцсети X от 12 февраля. Там она высмеяла Диггса, намекнув на его личную жизнь. Скорее всего, этот комментарий и вызвал такую реакцию Cardi.

Слухи о разрыве Cardi B и Диггса появились еще 9 февраля после того, как поклонники заметили, что знаменитости отписались друг от друга в Instagram. Это произошло вскоре после поражения футболиста в Супербоуле-2026.

Известно, что пара впервые официально появилась вместе на публике в мае 2025 года, а уже в июне рэперша подтвердила роман, опубликовав совместное фото. В ноябре того же года у них родился сын.

Сейчас ни один из них прямо не объявил о разрыве, однако заявление Cardi B о том, что она больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенка, лишь подливает масла в огонь слухов вокруг пары.

Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта16.02.26, 15:26 • 30736 просмотров

Станислав Кармазин

Новости МираУНН Lite
Музыкант
Социальная сеть
Лос-Анджелес