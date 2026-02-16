Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта
Київ • УНН
Американська акторка Мая Гоук, донька Уми Турман та Ітана Гоука, одружилася з музикантом Крістіаном Лі Гатсоном 14 лютого в Нью-Йорку. На церемонії були присутні батьки нареченої та актори серіалу "Дивні дива".
Американська акторка Мая Гоук — донька голлівудських зірок Ума Турман та Ітан Гоук — вийшла заміж за музиканта Крістіан Лі Гатсон. Весілля відбулося 14 лютого у Нью-Йорку та стало небиякою несподіванкою для публіки, повідомляє УНН із посиланням на People.
Як повідомляє джерело, на церемонії були присутні батьки нареченої, а також її колеги по серіалу "Дивні дива"— Фінн Вулфгард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлін, Сейді Сінк, Наталія Даєр, Чарлі Гітон та Джо Кірі.
27-річна наречена обрала білу сукню з об’ємним пухнастим зимовим пальто, тоді як 35-річний наречений був у класичному смокінгу. Ума Турман з’явилася у світло-блакитній сукні з відповідним взуттям, а Ітан Гоук — у чорному образі.
До речі, Турман і Гоук перебували у шлюбі з 1998 до 2005 року. Окрім Маї, вони мають спільного сина Левона Роана Турмана-Гоука, який також був присутній на весіллі. Ітан Гоук має ще двох доньок — Клементіну Джин та Індіану — від нинішньої дружини Раян Шох’юз Гоук, а Ума Турман виховує доньку Луну від колишнього нареченого Арпада Бюссона.
Про заручини пари стало відомо раніше: у 2024 році Гатсон підтвердив, що акторка є його нареченою під час інтерв’ю, а згодом її помітили з діамантовою каблучкою на безіменному пальці на Мангеттені. Того ж року вони вперше разом з’явилися на червоній доріжці під час театральної прем’єри у Нью-Йорку.
