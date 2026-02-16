Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта

$43.100.11
Ексклюзив
12:57 • 958 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
11:42 • 8706 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
09:37 • 10994 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 17344 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозру
16 лютого, 00:16 • 26625 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 32698 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 62183 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 48356 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 38550 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 35616 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Відсьогодні Румунія розпочинає ремонт мосту через Тису що призведе до обмежень руху на кордоні – ДПСУ
У брянську та бєлгороді виникли масштабні проблеми з енергопостачанням через удари по критичній інфраструктурі
Через вбивство двох дітей та самогубство батька на Львівщині відкрили провадження
Перехоплений США танкер "тіньового флоту" перевозив російську, іранську та венесуельську нафту - AP
Лід під снігом і кілометрові затори - столиця паралізована через негоду
Публікації
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
11:42 • 8706 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 62183 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 114466 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 173712 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Віталій Кличко
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Дніпропетровська область
Китай
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грн
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The Guardian
Starlink

Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Американська акторка Мая Гоук, донька Уми Турман та Ітана Гоука, одружилася з музикантом Крістіаном Лі Гатсоном 14 лютого в Нью-Йорку. На церемонії були присутні батьки нареченої та актори серіалу "Дивні дива".

Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта

Американська акторка Мая Гоук — донька голлівудських зірок Ума Турман та Ітан Гоук — вийшла заміж за музиканта Крістіан Лі Гатсон. Весілля відбулося 14 лютого у Нью-Йорку та стало небиякою несподіванкою для публіки, повідомляє УНН із посиланням на People.

Як повідомляє джерело, на церемонії були присутні батьки нареченої, а також її колеги по серіалу "Дивні дива"— Фінн Вулфгард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлін, Сейді Сінк, Наталія Даєр, Чарлі Гітон та Джо Кірі.

27-річна наречена обрала білу сукню з об’ємним пухнастим зимовим пальто, тоді як 35-річний наречений був у класичному смокінгу. Ума Турман з’явилася у світло-блакитній сукні з відповідним взуттям, а Ітан Гоук — у чорному образі.

До речі, Турман і Гоук перебували у шлюбі з 1998 до 2005 року. Окрім Маї, вони мають спільного сина Левона Роана Турмана-Гоука, який також був присутній на весіллі. Ітан Гоук має ще двох доньок — Клементіну Джин та Індіану — від нинішньої дружини Раян Шох’юз Гоук, а Ума Турман виховує доньку Луну від колишнього нареченого Арпада Бюссона.

Про заручини пари стало відомо раніше: у 2024 році Гатсон підтвердив, що акторка є його нареченою під час інтерв’ю, а згодом її помітили з діамантовою каблучкою на безіменному пальці на Мангеттені. Того ж року вони вперше разом з’явилися на червоній доріжці під час театральної прем’єри у Нью-Йорку.

Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"15.02.26, 01:20 • 23944 перегляди

Станіслав Кармазін

СвітУНН Lite
Музикант
Фільм
Серіали
Шлюб
Мангеттен
Нью-Йорк