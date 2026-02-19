$43.260.09
Ексклюзив
18 лютого, 16:17
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Публікації
Ексклюзиви
Зеленський: сумніваюся, що переговорні команди можуть вирішити питання щодо територій

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Президент Зеленський висловив сумніви, що переговорні команди можуть вирішити територіальні питання між Україною та рф. За його словами, мирну угоду має ухвалити український народ.

Зеленський: сумніваюся, що переговорні команди можуть вирішити питання щодо територій

Президент України Володимир Зеленський сумнівається у тому, що питання щодо територій між Україною та рф можуть вирішити команди переговорників. Про це глава держави заявив в інтерв'ю Пірсу Моргану, повідомляє УНН.

Деталі

За словами Зеленського, у будь-якому випадку мирну угоду має ухвалювати український народ.

Я не впевнений, що наші команди дійсно можуть вирішити питання щодо територій. Звичайно, це в будь-якому разі залежить від нашого народу, в кінцевому рахунку, саме наш народ має прийняти цю мирну угоду чи ні, а не хтось інший у світі. І це не залежить від того, сильна країна чи сильний лідер, чи ні. Це залежить від українського народу

- сказав Президент.

Він також зазначив, що територіальні питання можна спробувати вирішити "на рівні трьох лідерів", при цьому Україна "не довіряє путіну й особисто росіянам".

Нагадаємо

На тристоронніх переговорах у Женеві Україна та росія досягли значного прогресу, домовившись інформувати лідерів і продовжити роботу над мирною угодою. За словами речниці Білого дому Керолайн Лівітт, відбудеться ще один раунд переговорів.

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Державний кордон України
Володимир Путін
Женева
Білий дім
Україна