Зеленський: сумніваюся, що переговорні команди можуть вирішити питання щодо територій

Президент України Володимир Зеленський сумнівається у тому, що питання щодо територій між Україною та рф можуть вирішити команди переговорників. Про це глава держави заявив в інтерв'ю Пірсу Моргану, повідомляє УНН.

За словами Зеленського, у будь-якому випадку мирну угоду має ухвалювати український народ.

Я не впевнений, що наші команди дійсно можуть вирішити питання щодо територій. Звичайно, це в будь-якому разі залежить від нашого народу, в кінцевому рахунку, саме наш народ має прийняти цю мирну угоду чи ні, а не хтось інший у світі. І це не залежить від того, сильна країна чи сильний лідер, чи ні. Це залежить від українського народу