Зеленський: сумніваюся, що переговорні команди можуть вирішити питання щодо територій
Київ • УНН
Президент Зеленський висловив сумніви, що переговорні команди можуть вирішити територіальні питання між Україною та рф. За його словами, мирну угоду має ухвалити український народ.
Президент України Володимир Зеленський сумнівається у тому, що питання щодо територій між Україною та рф можуть вирішити команди переговорників. Про це глава держави заявив в інтерв'ю Пірсу Моргану, повідомляє УНН.
Деталі
За словами Зеленського, у будь-якому випадку мирну угоду має ухвалювати український народ.
Я не впевнений, що наші команди дійсно можуть вирішити питання щодо територій. Звичайно, це в будь-якому разі залежить від нашого народу, в кінцевому рахунку, саме наш народ має прийняти цю мирну угоду чи ні, а не хтось інший у світі. І це не залежить від того, сильна країна чи сильний лідер, чи ні. Це залежить від українського народу
Він також зазначив, що територіальні питання можна спробувати вирішити "на рівні трьох лідерів", при цьому Україна "не довіряє путіну й особисто росіянам".
Нагадаємо
На тристоронніх переговорах у Женеві Україна та росія досягли значного прогресу, домовившись інформувати лідерів і продовжити роботу над мирною угодою. За словами речниці Білого дому Керолайн Лівітт, відбудеться ще один раунд переговорів.
Українсько-російські переговори у політичній групі зайшли в глухий кут - Axios17.02.26, 23:47 • 15328 переглядiв