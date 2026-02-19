Зеленский: сомневаюсь, что переговорные команды могут решить вопрос территорий
Киев • УНН
Президент Зеленский выразил сомнения, что переговорные команды могут решить территориальные вопросы между Украиной и РФ. По его словам, мирное соглашение должен принять украинский народ.
Президент Украины Владимир Зеленский сомневается в том, что вопросы территорий между Украиной и РФ могут решить команды переговорщиков. Об этом глава государства заявил в интервью Пирсу Моргану, сообщает УНН.
Подробности
По словам Зеленского, в любом случае мирное соглашение должен принимать украинский народ.
Я не уверен, что наши команды действительно могут решить вопрос по территориям. Конечно, это в любом случае зависит от нашего народа, в конечном счете, именно наш народ должен принять это мирное соглашение или нет, а не кто-то другой в мире. И это не зависит от того, сильная страна или сильный лидер, или нет. Это зависит от украинского народа
Он также отметил, что территориальные вопросы можно попытаться решить "на уровне трех лидеров", при этом Украина "не доверяет путину и лично россиянам".
Напомним
На трехсторонних переговорах в Женеве Украина и Россия достигли значительного прогресса, договорившись информировать лидеров и продолжить работу над мирным соглашением. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, состоится еще один раунд переговоров.
