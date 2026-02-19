$43.260.09
18 февраля, 16:17
Зеленский: сомневаюсь, что переговорные команды могут решить вопрос территорий

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Президент Зеленский выразил сомнения, что переговорные команды могут решить территориальные вопросы между Украиной и РФ. По его словам, мирное соглашение должен принять украинский народ.

Президент Украины Владимир Зеленский сомневается в том, что вопросы территорий между Украиной и РФ могут решить команды переговорщиков. Об этом глава государства заявил в интервью Пирсу Моргану, сообщает УНН.

Подробности

По словам Зеленского, в любом случае мирное соглашение должен принимать украинский народ.

Я не уверен, что наши команды действительно могут решить вопрос по территориям. Конечно, это в любом случае зависит от нашего народа, в конечном счете, именно наш народ должен принять это мирное соглашение или нет, а не кто-то другой в мире. И это не зависит от того, сильная страна или сильный лидер, или нет. Это зависит от украинского народа

- сказал Президент.

Он также отметил, что территориальные вопросы можно попытаться решить "на уровне трех лидеров", при этом Украина "не доверяет путину и лично россиянам".

Напомним

На трехсторонних переговорах в Женеве Украина и Россия достигли значительного прогресса, договорившись информировать лидеров и продолжить работу над мирным соглашением. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, состоится еще один раунд переговоров.

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Государственная граница Украины
Владимир Путин
Женева
Белый дом
Украина