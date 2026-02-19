Зеленский: сомневаюсь, что переговорные команды могут решить вопрос территорий

Президент Украины Владимир Зеленский сомневается в том, что вопросы территорий между Украиной и РФ могут решить команды переговорщиков. Об этом глава государства заявил в интервью Пирсу Моргану, сообщает УНН.

По словам Зеленского, в любом случае мирное соглашение должен принимать украинский народ.

Я не уверен, что наши команды действительно могут решить вопрос по территориям. Конечно, это в любом случае зависит от нашего народа, в конечном счете, именно наш народ должен принять это мирное соглашение или нет, а не кто-то другой в мире. И это не зависит от того, сильная страна или сильный лидер, или нет. Это зависит от украинского народа