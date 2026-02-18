Було досягнуто істотного прогресу з обох сторін - Білий дім про переговори у Женеві

На тристоронніх переговорах у Женеві було досягнуто значного прогресу з обох сторін. Україна та росія погодилися інформувати своїх лідерів та продовжувати спільну роботу над досягненням мирної угоди. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає УНН.

Президент і його команда вклали колосальну кількість часу і зусиль у спробу завершити цю війну, яка знаходиться дуже далеко від США. Але, тим не менш, це президент миру. І тому він присвятив величезні ресурси тому, щоб покласти цій війні кінець. Буквально вчора відбувся черговий раунд тристоронніх переговорів між США, росією та Україною. Було досягнуто істотного прогресу з обох сторін. Обидві сторони погодилися проінформувати своїх лідерів і продовжити спільну роботу над мирною угодою. Тож у майбутньому відбудеться ще один раунд переговорів