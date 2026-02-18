$43.260.09
Ексклюзив
16:17 • 10678 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
15:06 • 23134 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 18160 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 28654 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 22174 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 17616 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 21773 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 24526 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 17624 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 18505 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Було досягнуто істотного прогресу з обох сторін - Білий дім про переговори у Женеві

Київ • УНН

 • 256 перегляди

На тристоронніх переговорах у Женеві Україна та росія досягли значного прогресу, домовившись інформувати лідерів і продовжити роботу над мирною угодою. За словами речниці Білого дому Керолайн Лівітт, відбудеться ще один раунд переговорів.

Було досягнуто істотного прогресу з обох сторін - Білий дім про переговори у Женеві

На тристоронніх переговорах у Женеві було досягнуто значного прогресу з обох сторін. Україна та росія погодилися інформувати своїх лідерів та продовжувати спільну роботу над досягненням мирної угоди. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає УНН

Президент і його команда вклали колосальну кількість часу і зусиль у спробу завершити цю війну, яка знаходиться дуже далеко від США. Але, тим не менш, це президент миру. І тому він присвятив величезні ресурси тому, щоб покласти цій війні кінець. Буквально вчора відбувся черговий раунд тристоронніх переговорів між США, росією та Україною. Було досягнуто істотного прогресу з обох сторін. Обидві сторони погодилися проінформувати своїх лідерів і продовжити спільну роботу над мирною угодою. Тож у майбутньому відбудеться ще один раунд переговорів 

- сказала Лівітт. 

За її словами, Трамп розглядає війну як вкрай несправедливу - не тільки по відношенню до росіян і українців, які втратили життя, але і по відношенню до американського народу і американських платників податків, які раніше оплачували військові зусилля в цій війні, поки президент Трамп не поклав цьому край. 

Я б хотіла нагадати всім у всьому світі, що США, як і раніше, продають зброю НАТО, яка потім направляється Україні для захисту її свободи і її кордонів 

- додала Лівітт.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з командою, яка брала участь у перемовинах у Женеві. За його словами, станом на сьогодні не можна сказати, що результат достатній.

Павло Башинський

