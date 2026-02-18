Було досягнуто істотного прогресу з обох сторін - Білий дім про переговори у Женеві
Київ • УНН
На тристоронніх переговорах у Женеві Україна та росія досягли значного прогресу, домовившись інформувати лідерів і продовжити роботу над мирною угодою. За словами речниці Білого дому Керолайн Лівітт, відбудеться ще один раунд переговорів.
Президент і його команда вклали колосальну кількість часу і зусиль у спробу завершити цю війну, яка знаходиться дуже далеко від США. Але, тим не менш, це президент миру. І тому він присвятив величезні ресурси тому, щоб покласти цій війні кінець. Буквально вчора відбувся черговий раунд тристоронніх переговорів між США, росією та Україною. Було досягнуто істотного прогресу з обох сторін. Обидві сторони погодилися проінформувати своїх лідерів і продовжити спільну роботу над мирною угодою. Тож у майбутньому відбудеться ще один раунд переговорів
За її словами, Трамп розглядає війну як вкрай несправедливу - не тільки по відношенню до росіян і українців, які втратили життя, але і по відношенню до американського народу і американських платників податків, які раніше оплачували військові зусилля в цій війні, поки президент Трамп не поклав цьому край.
Я б хотіла нагадати всім у всьому світі, що США, як і раніше, продають зброю НАТО, яка потім направляється Україні для захисту її свободи і її кордонів
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з командою, яка брала участь у перемовинах у Женеві. За його словами, станом на сьогодні не можна сказати, що результат достатній.