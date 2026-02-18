Был достигнут существенный прогресс с обеих сторон - Белый дом о переговорах в Женеве
Киев • УНН
На трехсторонних переговорах в Женеве Украина и россия достигли значительного прогресса, договорившись информировать лидеров и продолжить работу над мирным соглашением. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, состоится еще один раунд переговоров.
На трехсторонних переговорах в Женеве был достигнут значительный прогресс с обеих сторон. Украина и Россия согласились информировать своих лидеров и продолжать совместную работу над достижением мирного соглашения. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает УНН.
Президент и его команда вложили колоссальное количество времени и усилий в попытку завершить эту войну, которая находится очень далеко от США. Но, тем не менее, это президент мира. И поэтому он посвятил огромные ресурсы тому, чтобы положить этой войне конец. Буквально вчера состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной. Был достигнут существенный прогресс с обеих сторон. Обе стороны согласились проинформировать своих лидеров и продолжить совместную работу над мирным соглашением. Так что в будущем состоится еще один раунд переговоров
По ее словам, Трамп рассматривает войну как крайне несправедливую - не только по отношению к россиянам и украинцам, потерявшим жизни, но и по отношению к американскому народу и американским налогоплательщикам, которые ранее оплачивали военные усилия в этой войне, пока президент Трамп не положил этому конец.
Я бы хотела напомнить всем во всем мире, что США по-прежнему продают оружие НАТО, которое затем направляется Украине для защиты ее свободы и ее границ
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с командой, которая участвовала в переговорах в Женеве. По его словам, по состоянию на сегодня нельзя сказать, что результат достаточен.