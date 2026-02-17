Украинско-российские переговоры в политической группе зашли в тупик - Axios
Киев • УНН
По словам журналиста Барака Равида, переговоры в политической группе в Женеве сегодня "застряли". По словам источников, причиной стали позиции, представленные новым главным переговорщиком России Владимиром Мединским.
Украинско-российские переговоры в политической группе в Женеве "зашли в тупик". Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид, информирует УНН.
Подробности
В своем посте в соцсети Х он сослался на два неназванных "осведомленных источника".
Переговоры в политической группе в Женеве сегодня "застряли". Источники сказали, что причиной стали позиции, представленные новым главным переговорщиком россии владимиром мединским
Он также указал, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил ему в интервью, что, как и российский диктатор владимир путин, новый главный переговорщик россии мединский любит философствовать об "исторических корнях" войны.
"У нас нет времени на все это дерьмо. Поэтому мы должны решать и должны завершить войну", – сказал Зеленский.
Напомним
В Женеве завершили первый день трехсторонних переговоров. Завтра утром политическая и военная группы продолжат работу. Об этом сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров и добавил, что по результатам первого дня переговоров будет доклад Президенту.
В кремле заявили, что новостей с переговоров в Женеве сегодня ожидать не стоит, работа продолжится завтра17.02.26, 12:19 • 5874 просмотра