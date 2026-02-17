$43.170.07
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украинско-российские переговоры в политической группе зашли в тупик - Axios

Киев • УНН

По словам журналиста Барака Равида, переговоры в политической группе в Женеве сегодня "застряли". По словам источников, причиной стали позиции, представленные новым главным переговорщиком России Владимиром Мединским.

Украинско-российские переговоры в политической группе зашли в тупик - Axios

Украинско-российские переговоры в политической группе в Женеве "зашли в тупик". Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид, информирует УНН.

Подробности

В своем посте в соцсети Х он сослался на два неназванных "осведомленных источника".

Переговоры в политической группе в Женеве сегодня "застряли". Источники сказали, что причиной стали позиции, представленные новым главным переговорщиком россии владимиром мединским

- отметил Равид.

Он также указал, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил ему в интервью, что, как и российский диктатор владимир путин, новый главный переговорщик россии мединский любит философствовать об "исторических корнях" войны.

"У нас нет времени на все это дерьмо. Поэтому мы должны решать и должны завершить войну", – сказал Зеленский.

Напомним

В Женеве завершили первый день трехсторонних переговоров. Завтра утром политическая и военная группы продолжат работу. Об этом сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров и добавил, что по результатам первого дня переговоров будет доклад Президенту.

