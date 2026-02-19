"Давай, Європо": Борис Джонсон закликає ЄС надати Україні всю зброю для перемоги над рф

Європа має не тільки говорити, а реально підтримати Україну, і передати їй всю зброю включно з далекобійними ракетами, щоб вона змогла перемогти рф. Про це у колонці для The Wall Street Journal написав колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє УНН.

За його словами, замість дискусій про власну військову парасольку або оборонну кооперацію Європі слід було б активніше підтримати Київ.

Тож давай, Європо. Покажи нам, на що ти здатна. Від Давосу до Мюнхена та по всіх столицях старого континенту галас набирає обертів. Ми терпіти не можемо Дональда Трампа, кажуть європейські політики. Ми більше не можемо довіряти Вашингтону. Ми більше не можемо покладатися на американське військове керівництво, і тому - це час Європи! Настав час для європейської стратегічної автономії!