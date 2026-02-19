"Давай, Європо": Борис Джонсон закликає ЄС надати Україні всю зброю для перемоги над рф

$43.260.09
Ексклюзив
18 лютого, 16:17
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Публікації
Ексклюзиви
Футболіст Данило Колесник розповів свою версію конфлікту з представниками ТЦКVideo
18 лютого, 14:54
Допуск росіян та білорусів до Паралімпійських ігор - в Україні відреагували
18 лютого, 16:08
В Україні стартував рух "Чесна мобілізація": він викриває "заброньованих" ухилянтів-"активістів" та "мажорів"Photo
18 лютого, 16:34
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення
18 лютого, 17:10
Дебют Дарини Чалик на Олімпіаді: яке місце вдалось здобути Україні у жіночій естафеті з біатлону
18 лютого, 18:31
Публікації
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення
18 лютого, 17:10
Винищувачі лінійки "F": від культового "Топ Ган" до сучасного F-35PhotoVideo
18 лютого, 15:06
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?
18 лютого, 13:04
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 12:34
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto
17 лютого, 10:46
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олександр Кубраков
Олег Кіпер
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Білорусь
Донецька область
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo
19:06
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto
18 лютого, 12:23
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto
18 лютого, 11:16
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo
17 лютого, 17:21
Ірина Білик вразила новим іміджем після б'юті-перевтіленняVideo
17 лютого, 11:43
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Серіали

"Давай, Європо": Борис Джонсон закликає ЄС надати Україні всю зброю для перемоги над рф

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав Європу реально підтримати Україну, передавши їй усю зброю, включно з далекобійними ракетами. Він наголосив на необхідності припинити діяльність "тіньового флоту" росії та розморозити російські активи.

"Давай, Європо": Борис Джонсон закликає ЄС надати Україні всю зброю для перемоги над рф

Європа має не тільки говорити, а реально підтримати Україну, і передати їй всю зброю включно з далекобійними ракетами, щоб вона змогла перемогти рф. Про це у колонці для The Wall Street Journal написав колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, замість дискусій про власну військову парасольку або оборонну кооперацію Європі слід було б активніше підтримати Київ.

Тож давай, Європо. Покажи нам, на що ти здатна. Від Давосу до Мюнхена та по всіх столицях старого континенту галас набирає обертів. Ми терпіти не можемо Дональда Трампа, кажуть європейські політики. Ми більше не можемо довіряти Вашингтону. Ми більше не можемо покладатися на американське військове керівництво, і тому - це час Європи! Настав час для європейської стратегічної автономії!

- зазначив політик.

Він підкреслив на необхідності передати Києву далекобійні озброєння, припинити діяльність "тіньового флоту" росії і розглянути розміщення військових контингентів в безпечних регіонах України як політичний сигнал підтримки. Крім того, ЄС повинен розморозити російські активи для фінансування допомоги Україні.

"На нашому континенті йде справжня війна - на відміну від неіснуючої "загрози Гренландії" з боку США. Це жорстока та жахлива війна, в якій володимир путін продовжує катувати українське населення", - наголосив Джонсон.

Нагадаємо

У листопаді Борис Джонсон розкритикував мирний план США та Росії, назвавши його "повною зрадою України" та "військовою кастрацією".

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф19.03.25, 09:34 • 116888 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Європейський Союз
Велика Британія
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ