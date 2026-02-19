"Давай, Європо": Борис Джонсон закликає ЄС надати Україні всю зброю для перемоги над рф
Київ • УНН
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав Європу реально підтримати Україну, передавши їй усю зброю, включно з далекобійними ракетами. Він наголосив на необхідності припинити діяльність "тіньового флоту" росії та розморозити російські активи.
Європа має не тільки говорити, а реально підтримати Україну, і передати їй всю зброю включно з далекобійними ракетами, щоб вона змогла перемогти рф. Про це у колонці для The Wall Street Journal написав колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, замість дискусій про власну військову парасольку або оборонну кооперацію Європі слід було б активніше підтримати Київ.
Тож давай, Європо. Покажи нам, на що ти здатна. Від Давосу до Мюнхена та по всіх столицях старого континенту галас набирає обертів. Ми терпіти не можемо Дональда Трампа, кажуть європейські політики. Ми більше не можемо довіряти Вашингтону. Ми більше не можемо покладатися на американське військове керівництво, і тому - це час Європи! Настав час для європейської стратегічної автономії!
Він підкреслив на необхідності передати Києву далекобійні озброєння, припинити діяльність "тіньового флоту" росії і розглянути розміщення військових контингентів в безпечних регіонах України як політичний сигнал підтримки. Крім того, ЄС повинен розморозити російські активи для фінансування допомоги Україні.
"На нашому континенті йде справжня війна - на відміну від неіснуючої "загрози Гренландії" з боку США. Це жорстока та жахлива війна, в якій володимир путін продовжує катувати українське населення", - наголосив Джонсон.
Нагадаємо
У листопаді Борис Джонсон розкритикував мирний план США та Росії, назвавши його "повною зрадою України" та "військовою кастрацією".
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф19.03.25, 09:34 • 116888 переглядiв