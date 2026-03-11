Хезболла випустила понад сто ракет по півночі Ізраїлю та атакувала Хайфу безпілотниками

Фото: Flash90

У північних регіонах Ізраїлю та портовому місті Хайфа лунають сирени повітряної тривоги через масований комбінований обстріл із території Лівану. Терористичне угруповання "Хезболла" випустило понад 100 ракет за короткий проміжок часу, зосередивши вогонь на населених пунктах Верхньої Галілеї та стратегічних об’єктах. Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.

Деталі

Сьогодні ввечері Хезболла випустила понад 100 ракет по території Ізраїлю. Сирени лунають у Хайфі та по всій Верхній Галілеї через загрозу дронів та ракетних влучань, ми діємо у відповідь на ці акти агресії – повідомив військовий оглядач Емануель Фабіан.

Системи сповіщення активовані в десятках населених пунктів, досягаючи Йокнеам-Іліту, що розташований за 50 кілометрів від ліванського кордону. У Хайфі зафіксовано численні вибухи, пов’язані з роботою протиповітряної оборони та падінням уламків після проникнення ворожих дронів. "Хезболла" офіційно підтвердила, що цілями обстрілів стали ізраїльські військові бази та житлові райони, які раніше отримали розпорядження про евакуацію.

Реакція Армії оборони Ізраїлю на ескалацію

У відповідь на масований ракетний терор ізраїльська авіація розпочала хвилю атак по об’єктах у Бейруті та на півдні Лівану. ЦАХАЛ атакує інфраструктуру терористів та пункти управління іранських сил, які координують обстріли ізраїльської території. Військове командування Ізраїлю застерігає про подальше погіршення безпекової ситуації та можливість нових пусків ракет великої дальності протягом найближчих годин.

