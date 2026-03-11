Хезболла випустила понад сто ракет по півночі Ізраїлю та атакувала Хайфу безпілотниками

$43.860.0351.040.33
ukenru
Ексклюзив
19:47 • 5238 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 15034 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 23787 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 20176 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 25467 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 30087 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 36149 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 34251 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 44756 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 121015 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2м/с
61%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше11 березня, 13:14 • 25589 перегляди
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт11 березня, 13:32 • 20270 перегляди
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду11 березня, 14:04 • 12576 перегляди
Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом11 березня, 15:51 • 9252 перегляди
Куди поїхати на вихідні: топ-10 цікавих локацій Житомирщини для короткої подорожіPhoto16:24 • 13943 перегляди
Публікації
Куди поїхати на вихідні: топ-10 цікавих локацій Житомирщини для короткої подорожіPhoto16:24 • 13958 перегляди
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт11 березня, 13:32 • 20282 перегляди
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше11 березня, 13:14 • 25601 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат11 березня, 09:01 • 57338 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 63563 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Масуд Пезешкіян
Руслан Кравченко
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Німеччина
Реклама
УНН Lite
День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиківVideo17:32 • 7866 перегляди
Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом11 березня, 15:51 • 9268 перегляди
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду11 березня, 14:04 • 12585 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11 березня, 11:55 • 26218 перегляди
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17 • 35182 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Опалення
Leopard 2

Хезболла випустила понад сто ракет по півночі Ізраїлю та атакувала Хайфу безпілотниками

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Терористи випустили понад 100 ракет по півночі Ізраїлю та Хайфі. ЦАХАЛ відповів авіаударами по об’єктах у Бейруті та на півдні Лівану.

Хезболла випустила понад сто ракет по півночі Ізраїлю та атакувала Хайфу безпілотниками
Фото: Flash90

У північних регіонах Ізраїлю та портовому місті Хайфа лунають сирени повітряної тривоги через масований комбінований обстріл із території Лівану. Терористичне угруповання "Хезболла" випустило понад 100 ракет за короткий проміжок часу, зосередивши вогонь на населених пунктах Верхньої Галілеї та стратегічних об’єктах. Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.

Деталі

Сьогодні ввечері Хезболла випустила понад 100 ракет по території Ізраїлю. Сирени лунають у Хайфі та по всій Верхній Галілеї через загрозу дронів та ракетних влучань, ми діємо у відповідь на ці акти агресії

– повідомив військовий оглядач Емануель Фабіан.

Системи сповіщення активовані в десятках населених пунктів, досягаючи Йокнеам-Іліту, що розташований за 50 кілометрів від ліванського кордону. У Хайфі зафіксовано численні вибухи, пов’язані з роботою протиповітряної оборони та падінням уламків після проникнення ворожих дронів. "Хезболла" офіційно підтвердила, що цілями обстрілів стали ізраїльські військові бази та житлові райони, які раніше отримали розпорядження про евакуацію.

Реакція Армії оборони Ізраїлю на ескалацію

У відповідь на масований ракетний терор ізраїльська авіація розпочала хвилю атак по об’єктах у Бейруті та на півдні Лівану. ЦАХАЛ атакує інфраструктуру терористів та пункти управління іранських сил, які координують обстріли ізраїльської території. Військове командування Ізраїлю застерігає про подальше погіршення безпекової ситуації та можливість нових пусків ракет великої дальності протягом найближчих годин.

Ізраїль завдає широкомасштабних ударів по передмістях Бейрута11.03.26, 22:11 • 2668 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Повітряна тривога
Воєнний стан
Сутички
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Ліван