"Давай, Европа": Борис Джонсон призывает ЕС предоставить Украине все оружие для победы над РФ

Европа должна не только говорить, но и реально поддержать Украину, и передать ей все оружие, включая дальнобойные ракеты, чтобы она смогла победить РФ. Об этом в колонке для The Wall Street Journal написал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает УНН.

По его словам, вместо дискуссий о собственном военном зонтике или оборонной кооперации Европе следовало бы активнее поддержать Киев.

Так что давай, Европа. Покажи нам, на что ты способна. От Давоса до Мюнхена и по всем столицам старого континента шум набирает обороты. Мы терпеть не можем Дональда Трампа, говорят европейские политики. Мы больше не можем доверять Вашингтону. Мы больше не можем полагаться на американское военное руководство, и поэтому — это время Европы! Пришло время для европейской стратегической автономии!