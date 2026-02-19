"Давай, Европа": Борис Джонсон призывает ЕС предоставить Украине все оружие для победы над РФ
Киев • УНН
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Европу реально поддержать Украину, передав ей все оружие, включая дальнобойные ракеты. Он подчеркнул необходимость прекратить деятельность "теневого флота" России и разморозить российские активы.
Европа должна не только говорить, но и реально поддержать Украину, и передать ей все оружие, включая дальнобойные ракеты, чтобы она смогла победить РФ. Об этом в колонке для The Wall Street Journal написал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает УНН.
Детали
По его словам, вместо дискуссий о собственном военном зонтике или оборонной кооперации Европе следовало бы активнее поддержать Киев.
Так что давай, Европа. Покажи нам, на что ты способна. От Давоса до Мюнхена и по всем столицам старого континента шум набирает обороты. Мы терпеть не можем Дональда Трампа, говорят европейские политики. Мы больше не можем доверять Вашингтону. Мы больше не можем полагаться на американское военное руководство, и поэтому — это время Европы! Пришло время для европейской стратегической автономии!
Он подчеркнул необходимость передать Киеву дальнобойные вооружения, прекратить деятельность "теневого флота" России и рассмотреть размещение военных контингентов в безопасных регионах Украины как политический сигнал поддержки. Кроме того, ЕС должен разморозить российские активы для финансирования помощи Украине.
"На нашем континенте идет настоящая война — в отличие от несуществующей "угрозы Гренландии" со стороны США. Это жестокая и ужасная война, в которой Владимир Путин продолжает пытать украинское население", — подчеркнул Джонсон.
Напомним
В ноябре Борис Джонсон раскритиковал мирный план США и России, назвав его "полным предательством Украины" и "военной кастрацией".
