"Давай, Европа": Борис Джонсон призывает ЕС предоставить Украине все оружие для победы над РФ

$43.260.09
51.170.01
ukenru
Эксклюзив
18 февраля, 16:17 • 12422 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06 • 29904 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 27042 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 37748 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 26726 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 20547 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 23860 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 25406 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 18146 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 18840 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2м/с
87%
740мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Допуск россиян и белорусов к Паралимпийским играм - в Украине отреагировали18 февраля, 16:08 • 5276 просмотра
В Украине стартовало движение "Честная мобилизация": оно разоблачает "забронированных" уклонистов-"активистов" и "мажоров"Photo18 февраля, 16:34 • 9460 просмотра
Собака выбежала на трассу во время женского командного спринта на Олимпиаде-2026Video18 февраля, 17:06 • 3932 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 13395 просмотра
Дебют Дарьи Чалык на Олимпиаде: какое место удалось занять Украине в женской эстафете по биатлону18 февраля, 18:31 • 5756 просмотра
публикации
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 13397 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo18 февраля, 15:06 • 29905 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?18 февраля, 13:04 • 24597 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 37749 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 61958 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Александр Кубраков
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Беларусь
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 3780 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 16793 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 18820 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 24245 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 36702 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Сериал

"Давай, Европа": Борис Джонсон призывает ЕС предоставить Украине все оружие для победы над РФ

Киев • УНН

 • 488 просмотра

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Европу реально поддержать Украину, передав ей все оружие, включая дальнобойные ракеты. Он подчеркнул необходимость прекратить деятельность "теневого флота" России и разморозить российские активы.

"Давай, Европа": Борис Джонсон призывает ЕС предоставить Украине все оружие для победы над РФ

Европа должна не только говорить, но и реально поддержать Украину, и передать ей все оружие, включая дальнобойные ракеты, чтобы она смогла победить РФ. Об этом в колонке для The Wall Street Journal написал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает УНН.

Детали

По его словам, вместо дискуссий о собственном военном зонтике или оборонной кооперации Европе следовало бы активнее поддержать Киев.

Так что давай, Европа. Покажи нам, на что ты способна. От Давоса до Мюнхена и по всем столицам старого континента шум набирает обороты. Мы терпеть не можем Дональда Трампа, говорят европейские политики. Мы больше не можем доверять Вашингтону. Мы больше не можем полагаться на американское военное руководство, и поэтому — это время Европы! Пришло время для европейской стратегической автономии!

- отметил политик.

Он подчеркнул необходимость передать Киеву дальнобойные вооружения, прекратить деятельность "теневого флота" России и рассмотреть размещение военных контингентов в безопасных регионах Украины как политический сигнал поддержки. Кроме того, ЕС должен разморозить российские активы для финансирования помощи Украине.

"На нашем континенте идет настоящая война — в отличие от несуществующей "угрозы Гренландии" со стороны США. Это жестокая и ужасная война, в которой Владимир Путин продолжает пытать украинское население", — подчеркнул Джонсон.

Напомним

В ноябре Борис Джонсон раскритиковал мирный план США и России, назвав его "полным предательством Украины" и "военной кастрацией".

путин смеется над нами - Борис Джонсон о разговоре Трампа с главой рф19.03.25, 09:34 • 116890 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Европейский Союз
Великобритания
Европа
Соединённые Штаты
Украина
Киев