Совбез ООН одобрил резолюцию с осуждением массированных атак Ирана на страны Персидского залива

Киев • УНН

 • 726 просмотра

СБ ООН осудил удары Ирана по странам Персидского залива, дестабилизирующие энергорынки. Россия и Китай воздержались, а альтернативный проект РФ провалился.

Совбез ООН одобрил резолюцию с осуждением массированных атак Ирана на страны Персидского залива

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию, строго осуждающую ракетные и беспилотные удары Ирана по гражданской и энергетической инфраструктуре соседних арабских государств. Документ, поддержанный 13 членами совета при двух воздержавшихся – России и Китае, призывает Тегеран немедленно прекратить агрессию, которая дестабилизирует мировые энергетические рынки и нарушает свободу судоходства. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Резолюция, инициированная Бахрейном, фиксирует многочисленные факты обстрелов Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании. В частности, в среду Международный аэропорт Дубая был вынужден временно приостановить работу из-за атаки беспилотников, в результате которой получили ранения четыре человека.

Посол США в ООН Майк Вальц подчеркнул, что мировое сообщество солидарно с народами региона, оказавшимися под иранскими бомбардировками, и требует разблокирования Ормузского пролива.

Людям, находящимся под шквальным огнем и постоянными бомбардировками со стороны иранского режима, Совет Безопасности ООН стоит на вашей стороне. Мы единодушно осуждаем неизбирательные нападения Ирана на гражданское население

– заявил посол США в ООН Майк Вальц.

Провал альтернативной инициативы и энергетический кризис

Россия пыталась продвинуть собственный вариант резолюции, призывавший к прекращению огня без прямого осуждения действий Тегерана, однако этот документ не получил необходимой поддержки. Постоянный представитель РФ Василий Небензя назвал принятый текст однобоким, поскольку он не учитывает первопричины эскалации.

Степан Гафтко

