Совбез ООН одобрил резолюцию с осуждением массированных атак Ирана на страны Персидского залива

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию, строго осуждающую ракетные и беспилотные удары Ирана по гражданской и энергетической инфраструктуре соседних арабских государств. Документ, поддержанный 13 членами совета при двух воздержавшихся – России и Китае, призывает Тегеран немедленно прекратить агрессию, которая дестабилизирует мировые энергетические рынки и нарушает свободу судоходства. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Резолюция, инициированная Бахрейном, фиксирует многочисленные факты обстрелов Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании. В частности, в среду Международный аэропорт Дубая был вынужден временно приостановить работу из-за атаки беспилотников, в результате которой получили ранения четыре человека.

Посол США в ООН Майк Вальц подчеркнул, что мировое сообщество солидарно с народами региона, оказавшимися под иранскими бомбардировками, и требует разблокирования Ормузского пролива.

Людям, находящимся под шквальным огнем и постоянными бомбардировками со стороны иранского режима, Совет Безопасности ООН стоит на вашей стороне. Мы единодушно осуждаем неизбирательные нападения Ирана на гражданское население – заявил посол США в ООН Майк Вальц.

Провал альтернативной инициативы и энергетический кризис

Россия пыталась продвинуть собственный вариант резолюции, призывавший к прекращению огня без прямого осуждения действий Тегерана, однако этот документ не получил необходимой поддержки. Постоянный представитель РФ Василий Небензя назвал принятый текст однобоким, поскольку он не учитывает первопричины эскалации.

