Борис Джонсон назвав мирний план США та росії "повною зрадою України"
Київ • УНН
Колишній прем'єр Британії Борис Джонсон розкритикував мирний план США та Росії, назвавши його "повною зрадою України" та "військовою кастрацією". Він зазначив, що план передбачає російське вето на членство України в НАТО та передачу територій, які Росія не контролює.
Колишній прем'єр Британії Борис Джонсон назвав мирний план США та росії "повною зрадою України", передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
Джонсон написав у Daily Mail, що це рівнозначно "військовій кастрації" та залишає Україну "постійно наражаною на третє вторгнення".
"Це повна капітуляція так званих друзів України", – сказав він.
Він сказав, що Київ мав би бути "божевільним", щоб прийняти умови, які включають російське вето щодо членства України в НАТО та передачу території, на якій проживає 250 000 українців, яку росія не контролює.
Мирний план США для України
Сполучені Штати Америки підготували для України проєкт гарантій безпеки у межах "мирного плану" Дональда Трампа за моделлю статті 5 НАТО, яка зобов’язує США та європейських союзників сприймати напад на Україну як напад на всю "трансатлантичну спільноту" та відповідно реагувати.
Видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні. Документ передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.
Високопоставлений представник Президента України з питань безпеки заперечив прийняття мирного плану Дональда Трампа. Цей план, розроблений без консультацій з Україною та європейськими союзниками, передбачає російський контроль над частиною українських територій.
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорять запропонований США мирний план наступного тижня.
Нагадаємо
Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту.
Європейські лідери терміново координують відповідь на мирний план США та росії щодо України. Ця ініціатива викликала паніку та занепокоєння серед європейських чиновників, які вважають, що вона може змусити Україну відмовитися від територій та обмежити розміщення сил НАТО.