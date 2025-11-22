Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні

Західні лідери, які зібралися в суботу в Південній Африці на саміті G20, наголосили, що "готові долучитися, щоб забезпечити сталий майбутній мир", а також додали, що чітко дотримуються принципу, що "кордони не повинні змінюватися силою", передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Західні лідери також підкреслили підтримку України та наголосили -"реалізація елементів, що стосуються Європейського Союзу та НАТО, потребуватиме згоди членів ЄС та НАТО відповідно".

The Guardian наводить повний текст заяви: "Ми вітаємо постійні зусилля США щодо встановлення миру в Україні.

Початковий проект 28-пунктного плану містить важливі елементи, які будуть необхідними для справедливого та тривалого миру. Тому ми вважаємо, що цей проект є основою, яка вимагатиме додаткової роботи.

Ми готові долучитися, щоб забезпечити сталий майбутній мир. Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не повинні змінюватися силою. Ми також стурбовані запропонованими обмеженнями збройних сил України, що зробить Україну вразливою до майбутніх нападів.

Ми повторюємо, що реалізація елементів, що стосуються Європейського Союзу та НАТО, потребуватиме згоди членів ЄС та НАТО відповідно.

Ми користуємося цією нагодою, щоб підкреслити силу нашої постійної підтримки України. Ми продовжуватимемо тісну координацію з Україною та США протягом наступних днів".

Західні лідери на саміті G20: план США щодо України потребує "додаткового доопрацювання"

Мирний план США для України

Сполучені Штати Америки підготували для України проєкт гарантій безпеки у межах "мирного плану" Дональда Трампа за моделлю статті 5 НАТО, яка зобов’язує США та європейських союзників сприймати напад на Україну як напад на всю "трансатлантичну спільноту" та відповідно реагувати.

Видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні. Документ передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.

Високопоставлений представник Президента України з питань безпеки заперечив прийняття мирного плану Дональда Трампа. Цей план, розроблений без консультацій з Україною та європейськими союзниками, передбачає російський контроль над частиною українських територій.

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорять запропонований США мирний план наступного тижня.

Нагадаємо

Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту.

Європейські лідери терміново координують відповідь на мирний план США та росії щодо України. Ця ініціатива викликала паніку та занепокоєння серед європейських чиновників, які вважають, що вона може змусити Україну відмовитися від територій та обмежити розміщення сил НАТО.