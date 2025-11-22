Західні лідери на саміті G20: план США щодо України потребує "додаткового доопрацювання"
Київ • УНН
Західні лідери на саміті G20 у Південній Африці заявили, що односторонній план США щодо припинення війни в Україні є основою, яка потребує доопрацювання. Вони стурбовані запропонованими обмеженнями збройних сил України та неприпустимістю зміни кордонів силою.
Односторонній план США щодо припинення війни в Україні "є основою, яка потребує доопрацювання". Про це заявили західні лідери, які зібралися в суботу в Південній Африці на саміті G20, передає УНН із посиланням на The Guardian.
Деталі
Лідери ключових європейських країн, а також Канади та Японії у спільній заяві наголосили: "Ми чітко дотримуємося принципу неприпустимості зміни меж силою. Ми також стурбовані пропонованими обмеженнями збройних сил України, які зроблять Україну вразливою для майбутніх нападів".
Мирний план США для України
Сполучені Штати Америки підготували для України проєкт гарантій безпеки у межах "мирного плану" Дональда Трампа за моделлю статті 5 НАТО, яка зобов’язує США та європейських союзників сприймати напад на Україну як напад на всю "трансатлантичну спільноту" та відповідно реагувати.
Видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні. Документ передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.
Високопоставлений представник Президента України з питань безпеки заперечив прийняття мирного плану Дональда Трампа. Цей план, розроблений без консультацій з Україною та європейськими союзниками, передбачає російський контроль над частиною українських територій.
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорять запропонований США мирний план наступного тижня.
Нагадаємо
Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту.
Європейські лідери терміново координують відповідь на мирний план США та росії щодо України. Ця ініціатива викликала паніку та занепокоєння серед європейських чиновників, які вважають, що вона може змусити Україну відмовитися від територій та обмежити розміщення сил НАТО.