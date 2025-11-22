Западные лидеры на саммите G20: план США по Украине требует "дополнительной доработки"
Киев • УНН
Западные лидеры на саммите G20 в Южной Африке заявили, что односторонний план США по прекращению войны в Украине является основой, которая требует доработки. Они обеспокоены предложенными ограничениями вооруженных сил Украины и недопустимостью изменения границ силой.
Односторонний план США по прекращению войны в Украине "является основой, которая нуждается в доработке". Об этом заявили западные лидеры, собравшиеся в субботу в Южной Африке на саммите G20, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Лидеры ключевых европейских стран, а также Канады и Японии в совместном заявлении подчеркнули: "Мы четко придерживаемся принципа недопустимости изменения границ силой. Мы также обеспокоены предлагаемыми ограничениями вооруженных сил Украины, которые сделают Украину уязвимой для будущих нападений".
Мирный план США для Украины
Соединенные Штаты Америки подготовили для Украины проект гарантий безопасности в рамках "мирного плана" Дональда Трампа по модели статьи 5 НАТО, которая обязывает США и европейских союзников воспринимать нападение на Украину как нападение на все "трансатлантическое сообщество" и соответственно реагировать.
Издание Axios обнародовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине. Документ предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.
Высокопоставленный представитель Президента Украины по вопросам безопасности отрицал принятие мирного плана Дональда Трампа. Этот план, разработанный без консультаций с Украиной и европейскими союзниками, предусматривает российский контроль над частью украинских территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп обсудят предложенный США мирный план на следующей неделе.
Напомним
Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество.
Европейские лидеры срочно координируют ответ на мирный план США и России по Украине. Эта инициатива вызвала панику и беспокойство среди европейских чиновников, которые считают, что она может заставить Украину отказаться от территорий и ограничить размещение сил НАТО.