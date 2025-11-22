Борис Джонсон назвал мирный план США и россии "полным предательством Украины"
Бывший премьер Британии Борис Джонсон раскритиковал мирный план США и россии, назвав его "полным предательством Украины" и "военной кастрацией". Он отметил, что план предусматривает российское вето на членство Украины в НАТО и передачу территорий, которые россия не контролирует.
Бывший премьер Британии Борис Джонсон назвал мирный план США и России "полным предательством Украины", передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Джонсон написал в Daily Mail, что это равносильно "военной кастрации" и оставляет Украину "постоянно подверженной третьему вторжению".
"Это полная капитуляция так называемых друзей Украины", – сказал он.
Он сказал, что Киев должен был бы быть "сумасшедшим", чтобы принять условия, которые включают российское вето относительно членства Украины в НАТО и передачу территории, на которой проживает 250 000 украинцев, которую россия не контролирует.
Мирный план США для Украины
Соединенные Штаты Америки подготовили для Украины проект гарантий безопасности в рамках "мирного плана" Дональда Трампа по модели статьи 5 НАТО, которая обязывает США и европейских союзников воспринимать нападение на Украину как нападение на все "трансатлантическое сообщество" и соответственно реагировать.
Издание Axios обнародовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине. Документ предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.
Высокопоставленный представитель Президента Украины по вопросам безопасности отрицал принятие мирного плана Дональда Трампа. Этот план, разработанный без консультаций с Украиной и европейскими союзниками, предусматривает российский контроль над частью украинских территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп обсудят предложенный США мирный план на следующей неделе.
Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество.
Европейские лидеры срочно координируют ответ на мирный план США и России по Украине. Эта инициатива вызвала панику и беспокойство среди европейских чиновников, которые считают, что она может заставить Украину отказаться от территорий и ограничить размещение сил НАТО.