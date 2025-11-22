Борис Джонсон назвал мирный план США и россии "полным предательством Украины"

$42.150.00
48.520.00
ukenru
17:42 • 3530 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
16:36 • 9220 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
16:29 • 9032 просмотра
Рубио и Виткофф завтра прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины - СМИ
14:45 • 11024 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
14:16 • 13168 просмотра
В Тернополе четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после удара рф: семь человек считаются пропавшими без вестиVideo
13:41 • 12372 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 15548 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 18477 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59 • 20843 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 27007 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
4м/с
95%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Может усматривать блеф: The Times разъяснило, что может думать Трамп о позиции Зеленского на фоне мирного плана22 ноября, 09:10 • 10965 просмотра
"Мало гибкости": FT узнала детали переговоров Дрисколла с европейскими послами в Киеве на фоне ультиматума по мирному плану22 ноября, 09:48 • 7392 просмотра
В беларуси заявили, что лукашенко помиловал 31 украинца: детали22 ноября, 10:15 • 5382 просмотра
ВСК пыталась принудительно доставить в Верховную Раду руководителя фонда DEJURE Михаила Жернакова, который игнорирует все вызовы22 ноября, 10:56 • 4644 просмотра
В Женеве завтра состоится обсуждение мирного плана для Украины: кто присоединится14:55 • 4102 просмотра
публикации
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 48266 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 38521 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 45764 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 52432 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 50033 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 17995 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 21863 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 48261 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 42607 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 56926 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Хранитель
Техника
Бильд
Ту-160

Борис Джонсон назвал мирный план США и россии "полным предательством Украины"

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Бывший премьер Британии Борис Джонсон раскритиковал мирный план США и россии, назвав его "полным предательством Украины" и "военной кастрацией". Он отметил, что план предусматривает российское вето на членство Украины в НАТО и передачу территорий, которые россия не контролирует.

Борис Джонсон назвал мирный план США и россии "полным предательством Украины"

Бывший премьер Британии Борис Джонсон назвал мирный план США и России "полным предательством Украины", передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Джонсон написал в Daily Mail, что это равносильно "военной кастрации" и оставляет Украину "постоянно подверженной третьему вторжению".

"Это полная капитуляция так называемых друзей Украины", – сказал он.

Он сказал, что Киев должен был бы быть "сумасшедшим", чтобы принять условия, которые включают российское вето относительно членства Украины в НАТО и передачу территории, на которой проживает 250 000 украинцев, которую россия не контролирует.

Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине22.11.25, 16:45 • 11025 просмотров

Мирный план США для Украины

Соединенные Штаты Америки подготовили для Украины проект гарантий безопасности в рамках "мирного плана" Дональда Трампа по модели статьи 5 НАТО, которая обязывает США и европейских союзников воспринимать нападение на Украину как нападение на все "трансатлантическое сообщество" и соответственно реагировать.

Издание Axios обнародовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине. Документ предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.

Высокопоставленный представитель Президента Украины по вопросам безопасности отрицал принятие мирного плана Дональда Трампа. Этот план, разработанный без консультаций с Украиной и европейскими союзниками, предусматривает российский контроль над частью украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп обсудят предложенный США мирный план на следующей неделе.

Напомним

Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество.

Европейские лидеры срочно координируют ответ на мирный план США и России по Украине. Эта инициатива вызвала панику и беспокойство среди европейских чиновников, которые считают, что она может заставить Украину отказаться от территорий и ограничить размещение сил НАТО.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
НАТО
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Борис Джонсон