Напав з ножем на військовослужбовців ТЦК та СП: поліція Харкова повідомила про підозру чоловіку
Київ • УНН
У Салтівському районі Харкова чоловік напав з ножем на працівників ТЦК та СП, завдавши їм непроникаючих поранень голови та тулуба. 31-річного місцевого мешканця затримано, йому повідомлено про підозру.
У Салтівському районі Харкова під час перевірки документів чоловік напав з ножем на працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки та завдав їм тілесних ушкоджень. Слідчі повідомили чоловіку про підозру. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції України у Харківській області, передає УНН.
Деталі
Під час проведення мобілізаційних заходів з оповіщення населення чоловік, помітивши військовослужбовців, почав тікати, а згодом дістав ніж і поранив двох працівників ТЦК та СП
Співробітники кримінальної поліції Харківського районного управління поліції № 2 затримали нападника. Ним виявився 31-річний місцевий мешканець. Потерпілим завдано непроникаючих ножових порізів голови та тулуба.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок) Кримінального кодексу України. Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
Нагадаємо
У Рівному 6 лютого невідомі напали на групу оповіщення ТЦК, травмувавши військовослужбовця. Внаслідок нападу військовозобов'язані втекли зі службового автомобіля.