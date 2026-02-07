Напав з ножем на військовослужбовців ТЦК та СП: поліція Харкова повідомила про підозру чоловіку

$43.140.00
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
10:00 • 6356 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 13482 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 27390 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 41646 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 36184 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 29907 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 39462 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 15707 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 38551 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Україна під комбіінованою атакою ворога: вибухи у Харкові, Вінниці та Бурштині7 лютого, 04:07 • 13614 перегляди
ISW: кремль наполягає на повній дипломатичній та військовій капітуляції України7 лютого, 04:30 • 22686 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 15666 перегляди
Рух поїздів на Івано-Франківщині затримується через російські атаки7 лютого, 07:07 • 5982 перегляди
Через нічну атаку рф атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації - Укренерго 08:31 • 10034 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 15685 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 39463 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 36422 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 38551 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 49380 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Ігор Гарбарук
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Вінниця
Харків
Вінницька область
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 11927 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 26048 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 28490 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 37488 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 40565 перегляди
Техніка
Опалення
Шахед-136
Х-101
БМ-27 «Ураган»

Напав з ножем на військовослужбовців ТЦК та СП: поліція Харкова повідомила про підозру чоловіку

Київ • УНН

 • 56 перегляди

У Салтівському районі Харкова чоловік напав з ножем на працівників ТЦК та СП, завдавши їм непроникаючих поранень голови та тулуба. 31-річного місцевого мешканця затримано, йому повідомлено про підозру.

Напав з ножем на військовослужбовців ТЦК та СП: поліція Харкова повідомила про підозру чоловіку

У Салтівському районі Харкова під час перевірки документів чоловік напав з ножем на працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки та завдав їм тілесних ушкоджень. Слідчі повідомили чоловіку про підозру. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції України у Харківській області, передає УНН.

Деталі

Під час проведення мобілізаційних заходів з оповіщення населення чоловік, помітивши військовослужбовців, почав тікати, а згодом дістав ніж і поранив двох працівників ТЦК та СП

- йдеться в повідомленні.

Співробітники кримінальної поліції Харківського районного управління поліції № 2 затримали нападника. Ним виявився 31-річний місцевий мешканець. Потерпілим завдано непроникаючих ножових порізів голови та тулуба.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок) Кримінального кодексу України. Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

- додали правоохоронці.

Нагадаємо

У Рівному 6 лютого невідомі напали на групу оповіщення ТЦК, травмувавши військовослужбовця. Внаслідок нападу військовозобов'язані втекли зі службового автомобіля.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Мобілізація
Сутички
ТЦК та СП
Національна поліція України
Україна
Рівне
Харків