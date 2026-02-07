Напал с ножом на военнослужащих ТЦК и СП: полиция Харькова сообщила о подозрении мужчине
Киев • УНН
В Салтовском районе Харькова мужчина напал с ножом на работников ТЦК и СП, нанеся им непроникающие ранения головы и туловища. 31-летний местный житель задержан, ему сообщено о подозрении.
В Салтовском районе Харькова во время проверки документов мужчина напал с ножом на сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки и нанес им телесные повреждения. Следователи сообщили мужчине о подозрении. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Украины в Харьковской области, передает УНН.
Детали
Во время проведения мобилизационных мероприятий по оповещению населения мужчина, заметив военнослужащих, начал убегать, а затем достал нож и ранил двух сотрудников ТЦК и СП
Сотрудники криминальной полиции Харьковского районного управления полиции № 2 задержали нападавшего. Им оказался 31-летний местный житель. Пострадавшим нанесены непроникающие ножевые порезы головы и туловища.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей
Напомним
В Ровно 6 февраля неизвестные напали на группу оповещения ТЦК, травмировав военнослужащего. В результате нападения военнообязанные сбежали из служебного автомобиля.