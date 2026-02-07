$43.140.00
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
10:29 • 5818 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
10:00 • 9096 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 14703 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 28533 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 42621 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 37031 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 30270 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 40376 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 15816 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Напал с ножом на военнослужащих ТЦК и СП: полиция Харькова сообщила о подозрении мужчине

Киев • УНН

 • 1604 просмотра

В Салтовском районе Харькова мужчина напал с ножом на работников ТЦК и СП, нанеся им непроникающие ранения головы и туловища. 31-летний местный житель задержан, ему сообщено о подозрении.

Напал с ножом на военнослужащих ТЦК и СП: полиция Харькова сообщила о подозрении мужчине

В Салтовском районе Харькова во время проверки документов мужчина напал с ножом на сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки и нанес им телесные повреждения. Следователи сообщили мужчине о подозрении. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Украины в Харьковской области, передает УНН.

Детали

Во время проведения мобилизационных мероприятий по оповещению населения мужчина, заметив военнослужащих, начал убегать, а затем достал нож и ранил двух сотрудников ТЦК и СП

- говорится в сообщении.

Сотрудники криминальной полиции Харьковского районного управления полиции № 2 задержали нападавшего. Им оказался 31-летний местный житель. Пострадавшим нанесены непроникающие ножевые порезы головы и туловища.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей

- добавили правоохранители.

Напомним

В Ровно 6 февраля неизвестные напали на группу оповещения ТЦК, травмировав военнослужащего. В результате нападения военнообязанные сбежали из служебного автомобиля.

Павел Башинский

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Мобилизация
Столкновения
ТЦК и СП
Национальная полиция Украины
Украина
Ровно
Харьков