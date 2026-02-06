Напад на військових ТЦК у Рівному: невідомі допомогли чоловікам втекти після ВЛК
Київ • УНН
У Рівному 6 лютого невідомі напали на групу оповіщення ТЦК, травмувавши військовослужбовця. Внаслідок нападу військовозобов'язані втекли зі службового автомобіля.
У Рівному 6 лютого невідомі напали на групу оповіщення Рівненського обласного ТЦК і допомогли військовозобов’язаним чоловікам втекти. Про це повідомляє Рівненський обласний ТЦК та СП, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що сьогодні військовослужбовці ТЦК супроводжували військовозобов'язаних чоловіків після проходження ними військово-лікарської комісії для визначення придатності до військової служби.
Два транспортні засоби з невідомими громадянами блокували проїзд військовому транспортному засобу та невідомі особи здійснили напад на військовослужбовців ТЦК та СП. Внаслідок чого один з військовослужбовців був травмованим та скерований до лікувальної установи
Також у ТЦК наголосили, що внаслідок нападу військовозобов'язані громадяни здійснили втечу зі службового автомобіля.
Командування Рівненського ОТЦК направило повідомлення щодо вчинення кримінального правопорушення до поліції.
Нагадаємо
5 лютого в Одесі невідомий чоловік напав на військовослужбовця ТЦК під час перевірки документів, застосувавши сльозогінний газ та завдавши ножового поранення. Постраждалого госпіталізовано, його стан стабільний.
