Напад на військових ТЦК у Рівному: невідомі допомогли чоловікам втекти після ВЛК

$43.140.03
50.900.14
ukenru
Ексклюзив
16:55 • 802 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
16:00 • 2670 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
14:58 • 5494 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
14:54 • 5944 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
14:41 • 9500 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
12:09 • 9862 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 20410 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 16708 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 19480 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 61999 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
2.9м/с
77%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У росії заявили про "замах" на генерал-лейтенанта міноборони рф алексєєва6 лютого, 07:45 • 8164 перегляди
Переговори в Абу-Дабі: Україна та росія обмінялися полоненими, але не досягли прогресу щодо Донбасу - WSJ6 лютого, 08:45 • 10893 перегляди
Блокування Starlink для росіян сповільнить удари по логістиці України - ISW6 лютого, 09:36 • 15730 перегляди
Окупанти заводять важку техніку в центр Мирнограда, бої тривають - ДШВVideo6 лютого, 10:22 • 9580 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 16848 перегляди
Публікації
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
14:41 • 9500 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 16852 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 20410 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 32259 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 62000 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ігор Клименко
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Молдова
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 19142 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 22050 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 31292 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 34519 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 74046 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Свіфт
Starlink

Напад на військових ТЦК у Рівному: невідомі допомогли чоловікам втекти після ВЛК

Київ • УНН

 • 158 перегляди

У Рівному 6 лютого невідомі напали на групу оповіщення ТЦК, травмувавши військовослужбовця. Внаслідок нападу військовозобов'язані втекли зі службового автомобіля.

Напад на військових ТЦК у Рівному: невідомі допомогли чоловікам втекти після ВЛК

У Рівному 6 лютого невідомі напали на групу оповіщення Рівненського обласного ТЦК і допомогли військовозобов’язаним чоловікам втекти. Про це повідомляє Рівненський обласний ТЦК та СП, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що сьогодні військовослужбовці ТЦК супроводжували військовозобов'язаних чоловіків після проходження ними військово-лікарської комісії для визначення придатності до військової служби.

Два транспортні засоби з невідомими громадянами блокували проїзд військовому транспортному засобу та невідомі особи здійснили напад на військовослужбовців ТЦК та СП. Внаслідок чого один з військовослужбовців був травмованим та скерований до лікувальної установи

- йдеться у повідомленні.

Також у ТЦК наголосили, що внаслідок нападу військовозобов'язані громадяни здійснили втечу зі службового автомобіля.

Командування Рівненського ОТЦК направило повідомлення щодо вчинення кримінального правопорушення до поліції.

Нагадаємо

5 лютого в Одесі невідомий чоловік напав на військовослужбовця ТЦК під час перевірки документів, застосувавши сльозогінний газ та завдавши ножового поранення. Постраждалого госпіталізовано, його стан стабільний.

Стрілянина по групі оповіщення ТЦК у Вінниці: зловмиснику повідомлено про підозру06.02.26, 11:49 • 2182 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Мобілізація
Сутички
ТЦК та СП
Рівне