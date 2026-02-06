Стрілянина по групі оповіщення ТЦК у Вінниці: зловмиснику повідомлено про підозру
Київ • УНН
Вінницька прокуратура повідомила про підозру чоловіку, який стріляв у представників ТЦК та поліцейського. Інцидент стався 1 лютого у Вінниці, стрільця затримали 4 лютого.
Вінницька обласна прокуратура офіційно висунула підозру місцевому мешканцю, який відкрив вогонь по представниках територіального центру комплектування та працівнику поліції. Інцидент стався на початку лютого в центрі міста, проте затримати стрільця правоохоронцям вдалося лише за кілька днів після вчинення злочину. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, вранці 1 лютого 2026 року неподалік Центрального ринку Вінниці підозрюваний здійснив кілька пострілів із невстановленої зброї у бік групи оповіщення. На той момент у складі групи перебували офіцер громади та військовослужбовці Вінницького ОМТЦК та СП, які виконували заходи з мобілізації. Завдяки щасливому випадку, ніхто з представників правопорядку, військових чи випадкових перехожих не отримав поранень.
Після стрілянини чоловік одразу втік із місця події. Правоохоронці розпочали масштабну операцію з розшуку, яка завершилася 4 лютого затриманням зловмисника. Наразі слідчі Вінницького районного управління поліції проводять досудове розслідування для встановлення походження зброї та мотивів нападу.
Правова кваліфікація та запобіжний захід
Вінницька окружна прокуратура інкримінує затриманому посягання на життя працівника правоохоронного органу та військовослужбовців. Відповідно до статті 348 Кримінального кодексу України, такі дії караються тривалим терміном ув'язнення або навіть довічним позбавленням волі.
Прокурори вже подали клопотання до суду про застосування щодо підозрюваного найсуворішого запобіжного заходу - тримання під вартою без права внесення застави. Очікується, що судове засідання з цього питання відбудеться найближчим часом. Правоохоронні органи наголошують, що будь-які спроби силового перешкоджання мобілізаційним заходам каратимуться згідно з нормами воєнного часу.
Захист за 2 тис. доларів: у Вінниці викрили схему силового “відбиття” чоловіків від мобілізації23.01.26, 19:28 • 4658 переглядiв