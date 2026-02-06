Стрілянина по групі оповіщення ТЦК у Вінниці: зловмиснику повідомлено про підозру

$43.140.03
50.900.14
uk
Ексклюзив
09:41 • 190 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02 • 2022 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 37020 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 40523 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 32574 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 46212 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 83651 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 33587 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 31071 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 23479 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
3м/с
78%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Атака безпілотників на Запоріжжя: поранено 14-річного хлопця6 лютого, 00:14 • 5728 перегляди
У Ялті студенти пільгових категорій залишилися без грошових доплат до стипендій - ЦНС6 лютого, 00:45 • 4158 перегляди
Фінляндія надає Україні 32-й пакет військової допомоги на 43 мільйони євро6 лютого, 01:19 • 8120 перегляди
До початку літа: російські чиновники попереджають путіна про загрозу економічної кризи в рф - WP6 лютого, 01:53 • 11428 перегляди
Бессент: подальші санкції США проти рф залежать від мирних переговорів04:30 • 10489 перегляди
Публікації
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 19155 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 37020 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 83651 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 75864 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 105824 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Блогери
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Донецька область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 12608 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 15802 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 25181 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 28668 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 61932 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Starlink
Золото

Стрілянина по групі оповіщення ТЦК у Вінниці: зловмиснику повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Вінницька прокуратура повідомила про підозру чоловіку, який стріляв у представників ТЦК та поліцейського. Інцидент стався 1 лютого у Вінниці, стрільця затримали 4 лютого.

Стрілянина по групі оповіщення ТЦК у Вінниці: зловмиснику повідомлено про підозру

Вінницька обласна прокуратура офіційно висунула підозру місцевому мешканцю, який відкрив вогонь по представниках територіального центру комплектування та працівнику поліції. Інцидент стався на початку лютого в центрі міста, проте затримати стрільця правоохоронцям вдалося лише за кілька днів після вчинення злочину. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, вранці 1 лютого 2026 року неподалік Центрального ринку Вінниці підозрюваний здійснив кілька пострілів із невстановленої зброї у бік групи оповіщення. На той момент у складі групи перебували офіцер громади та військовослужбовці Вінницького ОМТЦК та СП, які виконували заходи з мобілізації. Завдяки щасливому випадку, ніхто з представників правопорядку, військових чи випадкових перехожих не отримав поранень.

Після стрілянини чоловік одразу втік із місця події. Правоохоронці розпочали масштабну операцію з розшуку, яка завершилася 4 лютого затриманням зловмисника. Наразі слідчі Вінницького районного управління поліції проводять досудове розслідування для встановлення походження зброї та мотивів нападу.

Правова кваліфікація та запобіжний захід

Вінницька окружна прокуратура інкримінує затриманому посягання на життя працівника правоохоронного органу та військовослужбовців. Відповідно до статті 348 Кримінального кодексу України, такі дії караються тривалим терміном ув'язнення або навіть довічним позбавленням волі.

Прокурори вже подали клопотання до суду про застосування щодо підозрюваного найсуворішого запобіжного заходу - тримання під вартою без права внесення застави. Очікується, що судове засідання з цього питання відбудеться найближчим часом. Правоохоронні органи наголошують, що будь-які спроби силового перешкоджання мобілізаційним заходам каратимуться згідно з нормами воєнного часу.

Захист за 2 тис. доларів: у Вінниці викрили схему силового “відбиття” чоловіків від мобілізації23.01.26, 19:28 • 4658 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
ТЦК та СП
Національна поліція України
Вінниця