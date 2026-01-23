$43.170.01
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
14:53 • 10893 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
12:59 • 12365 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 19998 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 43859 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
11:40 • 20571 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
23 січня, 11:04 • 23707 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
23 січня, 08:25 • 32487 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 70360 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
23 січня, 07:54 • 34840 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
Захист за 2 тис. доларів: у Вінниці викрили схему силового “відбиття” чоловіків від мобілізації

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Схему започаткували двоє місцевих активістів, які раніше входили до різних ветерансько-волонтерських організацій. Разом із трьома спільниками вони створили нову ГО і почали швидко масштабувати її, залучаючи сотні учасників. Новим “членам” обіцяли захист від мобілізації.

Захист за 2 тис. доларів: у Вінниці викрили схему силового “відбиття” чоловіків від мобілізації

У Вінниці викрили злочинну групу, яка під виглядом громадської діяльності організувала платне "відбиття" військовозобов’язаних від мобілізації. Вартість послуг коштувала 2 тис. доларів. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора. 

У Вінниці правоохоронці викрили злочинну групу, яка під виглядом громадської діяльності організувала платне "відбиття" військовозобов’язаних від мобілізації. Ціна питання 2000 доларів США з людини. Підозрювані під виглядом діяльності громадської організації "Добровольчий батальйон імені Івана Богуна" позиціонували себе як громадські активісти. Вони говорили правильні слова про патріотизм, ветеранів, допомогу людям. Проте, спеціалізувалися на іншому 

- йдеться в повідомленні. 

Повідомляється, що схему започаткували двоє місцевих активістів, які раніше входили до різних ветерансько-волонтерських організацій. Разом із трьома спільниками вони створили нову ГО і почали швидко масштабувати її, залучаючи сотні учасників. Новим "членам" обіцяли захист від мобілізації.

На практиці цей "захист" виглядав інакше. Коли правоохоронці або військовослужбовці ТЦК проводили мобілізаційні заходи, на місці раптово з’являлися "активісти". Вони діяли жорстко: втручалися у процес, блокували дії посадовців, погрожували, а іноді застосовували силу. Зафіксовано щонайменше шість таких епізодів лише за один місяць. Для прикриття використовували ритуальний автомобіль "На щиті" та навіть карету швидкої допомоги. Те, що має асоціюватися з повагою і порятунком життя, стало інструментом злочину. З часом організація розрослася до близько 300 учасників, а її лідери почали створювати осередки в західних областях України. Але схему припинила Вінницька обласна прокуратура спільно з обласним Управлінням СБУ 

- додали в ОГП. 

Зазначається, що 23 січня за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури співробітники СБУ провели 40 обшуків у активних учасників угруповання. Вилучено телефони, електронні носії, документацію, чорнові записи, грошові кошти та транспорт, який використовували для перешкоджання мобілізаційним заходам.

П’ятьох осіб затримано.

Їм повідомлено про підозру за погрози та насильство щодо працівників правоохоронних органів та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 4 ст. 345, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Прокурори готують до суду клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.

Нагадаємо 

На Рівненщині правоохоронці викрили схему незаконного вивезення мобілізованих з навчального центру, затримали інструктора навчального центру базової загальновійськової підготовки.

Павло Башинський

Кримінал та НП