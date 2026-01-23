Вивозили мобілізованих із полігону за гроші: на Рівненщині затримали інструктора навчального центру БЗВП

На Рівненщині правоохоронці викрили схему незаконного вивезення мобілізованих з навчального центру, затримали інструктора навчального центру базової загальновійськової підготовки, передає УНН із посиланням на ДБР.

Працівники ДБР за сприяння підрозділів внутрішньої безпеки Нацполіції та оперативного командування "Захід" затримали інструктора навчального центру базової загальновійськової підготовки (БЗВП) на Рівненщині. За даними слідства, він організовував незаконний виїзд мобілізованих військовослужбовців з полігону - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними правоохоронців, одному з мобілізованих, який прибув до навчального центру для проходження підготовки інструктор запропонував допомогти залишити територію полігону. "Вартість" повернення додому становила 3 тисячі доларів США. За домовленістю, 1 тисячу доларів чоловік мав передати безпосередньо на полігоні, ще 2 тисячі — його мати після вивезення сина з навчального центру.

Працівники ДБР затримали інструктора під час отримання першої частини коштів — 1 тисячі доларів США.

За попередніми даними, фігурант діяв не самостійно. Слідство встановило, що з кінця 2025 року мобілізованих чоловіків системно вивозили з полігону за гроші. Вартість такої "послуги" зазвичай становила 3 тисячі доларів США, однак могла зростати залежно від фінансових можливостей так званих клієнтів.

Для незаконного вивезення військовослужбовців використовували підроблені перепустки та інші засоби конспірації, зокрема документи, які імітували розпорядження посадових осіб вищого військового рівня.

Додамо

Слідство триває. Працівники ДБР перевіряють інших співробітників навчального центру, а також цивільних осіб, які могли бути причетні до організації цієї схеми.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 408 КК України — організація дезертирства в умовах воєнного стану, вчинена за попередньою змовою групою осіб. Чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

