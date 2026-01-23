$43.170.01
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
12:48 • 10347 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 27648 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
11:40 • 15513 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
11:04 • 18153 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
08:25 • 26133 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
08:04 • 63061 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
23 січня, 07:54 • 33166 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
23 січня, 06:55 • 31095 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
23 січня, 06:33 • 29285 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
Вивозили мобілізованих із полігону за гроші: на Рівненщині затримали інструктора навчального центру БЗВП

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Правоохоронці затримали інструктора навчального центру на Рівненщині, який організовував незаконний виїзд мобілізованих військовослужбовців з полігону за 3 тисячі доларів США. Слідство встановило, що мобілізованих системно вивозили з полігону за гроші з кінця 2025 року.

Вивозили мобілізованих із полігону за гроші: на Рівненщині затримали інструктора навчального центру БЗВП

На Рівненщині правоохоронці викрили схему незаконного вивезення мобілізованих з навчального центру, затримали інструктора навчального центру базової загальновійськової підготовки, передає УНН із посиланням на ДБР.

Працівники ДБР за сприяння підрозділів внутрішньої безпеки Нацполіції та оперативного командування "Захід" затримали інструктора навчального центру базової загальновійськової підготовки (БЗВП) на Рівненщині. За даними слідства, він організовував незаконний виїзд мобілізованих військовослужбовців з полігону 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними правоохоронців, одному з мобілізованих, який прибув до навчального центру для проходження підготовки інструктор запропонував допомогти залишити територію полігону. "Вартість" повернення додому становила 3 тисячі доларів США. За домовленістю, 1 тисячу доларів чоловік мав передати безпосередньо на полігоні, ще 2 тисячі — його мати після вивезення сина з навчального центру.

Працівники ДБР затримали інструктора під час отримання першої частини коштів — 1 тисячі доларів США.

За попередніми даними, фігурант діяв не самостійно. Слідство встановило, що з кінця 2025 року мобілізованих чоловіків системно вивозили з полігону за гроші. Вартість такої "послуги" зазвичай становила 3 тисячі доларів США, однак могла зростати залежно від фінансових можливостей так званих клієнтів.

Для незаконного вивезення військовослужбовців використовували підроблені перепустки та інші засоби конспірації, зокрема документи, які імітували розпорядження посадових осіб вищого військового рівня.

Додамо

Слідство триває. Працівники ДБР перевіряють інших співробітників навчального центру, а також цивільних осіб, які могли бути причетні до організації цієї схеми.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 408 КК України — організація дезертирства в умовах воєнного стану, вчинена за попередньою змовою групою осіб. Чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Заробила понад 300 тис. доларів США на "ухилянтах": затримано голову ВЛК на Дніпропетровщині16.01.26, 12:17 • 5037 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Національна поліція України
Рівненська область