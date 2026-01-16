Заробила понад 300 тис. доларів США на "ухилянтах": затримано голову ВЛК на Дніпропетровщині

$43.180.08
50.320.20
ukenru
08:50 • 1768 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
08:00 • 7956 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
05:32 • 14824 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 19273 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 30468 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 35273 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 72168 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 82203 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 39725 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 35349 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нафта різко подешевшала: ринок заспокоївся після відмови США від удару по Ірану16 січня, 00:25 • 15235 перегляди
У рязані вночі пролунала серія вибухів, ціллю атак дронів ймовірно став місцевий НПЗVideo16 січня, 04:12 • 11125 перегляди
Протягом доби плюс 1370 ліквідованих окупантів: Генштаб оновив дані про втрати рф на 16 січняPhoto04:55 • 14333 перегляди
АТЕШ розвідав "мозковий центр" наступу на Покровськ у російській самаріPhoto05:20 • 12067 перегляди
Ворог знову атакував Житомирщину: що відомо про наслідки07:54 • 5250 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 23257 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 55535 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 72168 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 82203 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 67911 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Юлія Тимошенко
Михайло Федоров
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Велика Британія
Катар
Реклама
УНН Lite
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 14381 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 26789 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 48232 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 81781 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 72492 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The New York Times
Truth Social

Заробила понад 300 тис. доларів США на "ухилянтах": затримано голову ВЛК на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 88 перегляди

На Дніпропетровщині голова районної ВЛК систематично отримувала хабарі за визнання військовозобов'язаних непридатними до служби. Правоохоронці вилучили у неї понад 307 тисяч доларів США.

Заробила понад 300 тис. доларів США на "ухилянтах": затримано голову ВЛК на Дніпропетровщині
Фото: СБУ

Правоохоронці викрили на Дніпропетровщині голову районної військово-лікарської комісії - в неї виявили і вилучили понад 300 тис. доларів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора і Службу безпеки України.

Деталі

Як встановило слідство, посадовиця спільно з посередником на систематичній основі отримувала неправомірну вигоду за ухвалення рішень про непридатність або обмежену придатність військовозобов’язаних до військової служби.

Всього правоохоронці задокументували понад 20 епізодів одержання неправомірної вигоди. Під час обшуків в голови ВЛК вилучено понад 307 тис. доларів США готівкою, у посередника - ще понад 90 тис. доларів США.

Затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 3 ст. 368 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб);
    • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 2 ст. 369-2 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і зловживання впливом, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

      Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

      Нагадаємо

      Третій апеляційний адміністративний суд вирішив, що працівники ТЦК не мають права затримувати громадян та примусово доставляти їх до центрів. Це може робити лише поліція у разі розшуку особи.

      Євген Устименко

      СуспільствоКримінал та НП
      Обшук
      Мобілізація
      Воєнний стан
      Війна в Україні
      ТЦК та СП
      Генеральний прокурор (Україна)
      Дніпропетровська область
      Служба безпеки України
      Збройні сили України