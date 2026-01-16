Заробила понад 300 тис. доларів США на "ухилянтах": затримано голову ВЛК на Дніпропетровщині

Фото: СБУ

Правоохоронці викрили на Дніпропетровщині голову районної військово-лікарської комісії - в неї виявили і вилучили понад 300 тис. доларів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора і Службу безпеки України.

Деталі

Як встановило слідство, посадовиця спільно з посередником на систематичній основі отримувала неправомірну вигоду за ухвалення рішень про непридатність або обмежену придатність військовозобов’язаних до військової служби.

Всього правоохоронці задокументували понад 20 епізодів одержання неправомірної вигоди. Під час обшуків в голови ВЛК вилучено понад 307 тис. доларів США готівкою, у посередника - ще понад 90 тис. доларів США.

Затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 3 ст. 368 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 2 ст. 369-2 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і зловживання впливом, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Третій апеляційний адміністративний суд вирішив, що працівники ТЦК не мають права затримувати громадян та примусово доставляти їх до центрів. Це може робити лише поліція у разі розшуку особи.