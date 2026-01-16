Заработала более 300 тыс. долларов США на "уклонистах": задержана глава ВВК на Днепропетровщине
Киев • УНН
На Днепропетровщине глава районной ВВК систематически получала взятки за признание военнообязанных непригодными к службе. Правоохранители изъяли у нее более 307 тысяч долларов США.
Правоохранители разоблачили на Днепропетровщине главу районной военно-врачебной комиссии - у нее обнаружили и изъяли более 300 тыс. долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора и Службу безопасности Украины.
Детали
Как установило следствие, должностное лицо совместно с посредником на систематической основе получало неправомерную выгоду за принятие решений о непригодности или ограниченной пригодности военнообязанных к военной службе.
Всего правоохранители задокументировали более 20 эпизодов получения неправомерной выгоды. Во время обысков у главы ВВК изъято более 307 тыс. долларов США наличными, у посредника - еще более 90 тыс. долларов США.
Задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 3 ст. 368 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований и принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, совершенные по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 2 ст. 369-2 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований и злоупотребление влиянием, совершенные по предварительному сговору группой лиц).
Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним
Третий апелляционный административный суд решил, что работники ТЦК не имеют права задерживать граждан и принудительно доставлять их в центры. Это может делать только полиция в случае розыска лица.