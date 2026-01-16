Заработала более 300 тыс. долларов США на "уклонистах": задержана глава ВВК на Днепропетровщине

Фото: СБУ

Правоохранители разоблачили на Днепропетровщине главу районной военно-врачебной комиссии - у нее обнаружили и изъяли более 300 тыс. долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора и Службу безопасности Украины.

Детали

Как установило следствие, должностное лицо совместно с посредником на систематической основе получало неправомерную выгоду за принятие решений о непригодности или ограниченной пригодности военнообязанных к военной службе.

Всего правоохранители задокументировали более 20 эпизодов получения неправомерной выгоды. Во время обысков у главы ВВК изъято более 307 тыс. долларов США наличными, у посредника - еще более 90 тыс. долларов США.

Задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 3 ст. 368 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований и принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, совершенные по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 2 ст. 369-2 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований и злоупотребление влиянием, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

Третий апелляционный административный суд решил, что работники ТЦК не имеют права задерживать граждан и принудительно доставлять их в центры. Это может делать только полиция в случае розыска лица.