Вывозили мобилизованных с полигона за деньги: в Ровенской области задержали инструктора учебного центра БОП

$43.170.01
50.520.15
ukenru
12:59 • 3280 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
12:48 • 11410 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
12:42 • 30991 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
11:40 • 16799 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
11:04 • 19407 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
08:25 • 27258 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 64624 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
23 января, 07:54 • 33493 просмотра
Делегации Украины, США и россии отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
23 января, 06:55 • 31198 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
23 января, 06:33 • 29373 просмотра
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1м/с
85%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ночная атака БПЛА на россию: в Пензе горит нефтебаза, в Воронежской области повреждено жильеVideo23 января, 04:26 • 34643 просмотра
Трамп предлагает НАТО защитить южную границу США вместо европейских рубежей23 января, 04:36 • 36348 просмотра
Тайвань предлагает Украине прямой диалог для перекрытия каналов поставки чипов в РФ23 января, 05:00 • 84209 просмотра
США официально вышли из ВОЗ, "забыв" оплатить долг в 260 миллионов долларов23 января, 05:24 • 48395 просмотра
Кличко призвал киевлян запастись продуктами и по возможности выехать из города09:20 • 35132 просмотра
публикации
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США12:42 • 30993 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 64624 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 62286 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 65170 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 75582 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Блогеры
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Европа
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto12:32 • 12323 просмотра
«Намечтала»: Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение — кто составит ей компаниюPhoto11:14 • 12705 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 33506 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 49100 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 44017 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Техника
Фильм
MIM-104 Patriot

Вывозили мобилизованных с полигона за деньги: в Ровенской области задержали инструктора учебного центра БОП

Киев • УНН

 • 316 просмотра

Правоохранители задержали инструктора учебного центра в Ровенской области, который организовывал незаконный выезд мобилизованных военнослужащих с полигона за 3 тысячи долларов США. Следствие установило, что мобилизованных системно вывозили с полигона за деньги с конца 2025 года.

Вывозили мобилизованных с полигона за деньги: в Ровенской области задержали инструктора учебного центра БОП

В Ровенской области правоохранители разоблачили схему незаконного вывоза мобилизованных из учебного центра, задержали инструктора учебного центра базовой общевойсковой подготовки, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Сотрудники ГБР при содействии подразделений внутренней безопасности Нацполиции и оперативного командования "Запад" задержали инструктора учебного центра базовой общевойсковой подготовки (БОП) в Ровенской области. По данным следствия, он организовывал незаконный выезд мобилизованных военнослужащих с полигона 

- говорится в сообщении.

Детали

По данным правоохранителей, одному из мобилизованных, прибывшему в учебный центр для прохождения подготовки, инструктор предложил помочь покинуть территорию полигона. "Стоимость" возвращения домой составляла 3 тысячи долларов США. По договоренности, 1 тысячу долларов мужчина должен был передать непосредственно на полигоне, еще 2 тысячи — его мать после вывоза сына из учебного центра.

Сотрудники ГБР задержали инструктора при получении первой части средств — 1 тысячи долларов США.

По предварительным данным, фигурант действовал не самостоятельно. Следствие установило, что с конца 2025 года мобилизованных мужчин системно вывозили с полигона за деньги. Стоимость такой "услуги" обычно составляла 3 тысячи долларов США, однако могла расти в зависимости от финансовых возможностей так называемых клиентов.

Для незаконного вывоза военнослужащих использовали поддельные пропуска и другие средства конспирации, в частности документы, имитирующие распоряжения должностных лиц высшего военного уровня.

Добавим

Следствие продолжается. Сотрудники ГБР проверяют других сотрудников учебного центра, а также гражданских лиц, которые могли быть причастны к организации этой схемы.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 408 УК Украины — организация дезертирства в условиях военного положения, совершенная по предварительному сговору группой лиц. Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Заработала более 300 тыс. долларов США на "уклонистах": задержана глава ВВК на Днепропетровщине16.01.26, 12:17 • 5037 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Ровненская область