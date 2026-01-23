Вывозили мобилизованных с полигона за деньги: в Ровенской области задержали инструктора учебного центра БОП

В Ровенской области правоохранители разоблачили схему незаконного вывоза мобилизованных из учебного центра, задержали инструктора учебного центра базовой общевойсковой подготовки, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Сотрудники ГБР при содействии подразделений внутренней безопасности Нацполиции и оперативного командования "Запад" задержали инструктора учебного центра базовой общевойсковой подготовки (БОП) в Ровенской области. По данным следствия, он организовывал незаконный выезд мобилизованных военнослужащих с полигона - говорится в сообщении.

Детали

По данным правоохранителей, одному из мобилизованных, прибывшему в учебный центр для прохождения подготовки, инструктор предложил помочь покинуть территорию полигона. "Стоимость" возвращения домой составляла 3 тысячи долларов США. По договоренности, 1 тысячу долларов мужчина должен был передать непосредственно на полигоне, еще 2 тысячи — его мать после вывоза сына из учебного центра.

Сотрудники ГБР задержали инструктора при получении первой части средств — 1 тысячи долларов США.

По предварительным данным, фигурант действовал не самостоятельно. Следствие установило, что с конца 2025 года мобилизованных мужчин системно вывозили с полигона за деньги. Стоимость такой "услуги" обычно составляла 3 тысячи долларов США, однако могла расти в зависимости от финансовых возможностей так называемых клиентов.

Для незаконного вывоза военнослужащих использовали поддельные пропуска и другие средства конспирации, в частности документы, имитирующие распоряжения должностных лиц высшего военного уровня.

Добавим

Следствие продолжается. Сотрудники ГБР проверяют других сотрудников учебного центра, а также гражданских лиц, которые могли быть причастны к организации этой схемы.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 408 УК Украины — организация дезертирства в условиях военного положения, совершенная по предварительному сговору группой лиц. Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

