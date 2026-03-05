$43.450.22
Командувач ВМС КВІР висунув ультиматум Трампу та заборонив наближатися до іранських берегів

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Командувач ВМС КВІР оголосив про нову зону безпеки, заборонивши іноземним військовим кораблям наближатися до Ірану ближче ніж на 800 миль. Тегеран кинув виклик Трампу, висміявши його обіцянки щодо Ормузької протоки.

Командувач ВМС КВІР висунув ультиматум Трампу та заборонив наближатися до іранських берегів
Фото: AP

Високопоставлений командувач Військово-морських сил Корпусу вартових ісламської революції оголосив про встановлення нової зони безпеки, заборонивши іноземним військовим кораблям підходити до Ірану ближче ніж на 800 миль. Тегеран офіційно кинув виклик президенту США Дональду Трампу, висміявши його обіцянки забезпечити супровід комерційних суден через заблоковану Ормузьку протоку. Про це повідомляє Almayadeen, пише УНН.

Деталі

Іранський командувач публічно поставив під сумнів здатність Вашингтона відновити контроль над судноплавством у Перській затоці, назвавши американські зусилля марними. За словами представника КВІР, світ має звикнути до нових правил гри на морі, які відтепер диктує виключно Тегеран.

Зараз саме час супроводжувати кораблі, тож приходьте та супроводжуйте їх. Трамп не може відправити свій флот, щоб врятувати тих, хто опинився в Перській затоці, або відкрити Ормузьку протоку. Рівняння в морі тепер зрозуміле

– заявив командувач в інтерв'ю агентству Mizan.

Попередження про нові методи ведення війни та безпеку солдатів

Тегеран наголошує, що досі обмежувався лише застосуванням ракет та безпілотників, проте має в запасі секретні розробки для безпосереднього ураження ворожих сил. Командування КВІР попередив, що американські військові не знайдуть прихистку в регіоні, навіть за межами військових об'єктів.

Вартість транспортування американської нафти до Азії зросла до історичного максимуму05.03.26, 00:34 • 2704 перегляди

Окрім ракет і безпілотників, ми поки що нічого іншого не продемонстрували в морі. Ми будемо переслідувати американських солдатів до готелів, де вони зупиняються – вони ніде не будуть у безпеці. Цей діапазон являє собою нашу операційну зону

– наголосив іранський офіцер.

Іран закрив прохід для суден через Ормузьку протоку - ЗМІ28.02.26, 19:23 • 12879 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Сутички
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран