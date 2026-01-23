Защита за 2 тыс. долларов: в Виннице разоблачили схему силового "отбивания" мужчин от мобилизации

В Виннице разоблачили преступную группу, которая под видом общественной деятельности организовала платное "отбивание" военнообязанных от мобилизации. Стоимость услуг составляла 2 тыс. долларов. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

В Виннице правоохранители разоблачили преступную группу, которая под видом общественной деятельности организовала платное "отбивание" военнообязанных от мобилизации. Цена вопроса 2000 долларов США с человека. Подозреваемые под видом деятельности общественной организации "Добровольческий батальон имени Ивана Богуна" позиционировали себя как общественные активисты. Они говорили правильные слова о патриотизме, ветеранах, помощи людям. Однако, специализировались на другом - говорится в сообщении.

Сообщается, что схему начали двое местных активистов, ранее входивших в различные ветеранско-волонтерские организации. Вместе с тремя сообщниками они создали новую ОО и начали быстро масштабировать ее, привлекая сотни участников. Новым "членам" обещали защиту от мобилизации.

На практике эта "защита" выглядела иначе. Когда правоохранители или военнослужащие ТЦК проводили мобилизационные мероприятия, на месте внезапно появлялись "активисты". Они действовали жестко: вмешивались в процесс, блокировали действия должностных лиц, угрожали, а иногда применяли силу. Зафиксировано по меньшей мере шесть таких эпизодов только за один месяц. Для прикрытия использовали ритуальный автомобиль "На щите" и даже карету скорой помощи. То, что должно ассоциироваться с уважением и спасением жизни, стало инструментом преступления. Со временем организация разрослась до около 300 участников, а ее лидеры начали создавать ячейки в западных областях Украины. Но схему прекратила Винницкая областная прокуратура совместно с областным Управлением СБУ - добавили в ОГП.

Отмечается, что 23 января под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры сотрудники СБУ провели 40 обысков у активных участников группировки. Изъяты телефоны, электронные носители, документация, черновые записи, денежные средства и транспорт, который использовали для препятствования мобилизационным мероприятиям.

Пять человек задержаны.

Им сообщено о подозрении в угрозах и насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов и препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований (ч. 4 ст. 345, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Прокуроры готовят в суд ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

