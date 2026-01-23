$43.170.01
15:12 • 9760 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
14:53 • 11097 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
12:59 • 12473 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
12:48 • 20122 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
12:42 • 44071 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
11:40 • 20608 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
23 января, 11:04 • 23740 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
23 января, 08:25 • 32509 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 70461 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
23 января, 07:54 • 34854 просмотра
Делегации Украины, США и россии отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Защита за 2 тыс. долларов: в Виннице разоблачили схему силового "отбивания" мужчин от мобилизации

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Схему начали двое местных активистов, ранее входивших в различные ветеранско-волонтерские организации. Вместе с тремя сообщниками они создали новую ОО и начали быстро масштабировать ее, привлекая сотни участников. Новым "членам" обещали защиту от мобилизации.

Защита за 2 тыс. долларов: в Виннице разоблачили схему силового "отбивания" мужчин от мобилизации

В Виннице разоблачили преступную группу, которая под видом общественной деятельности организовала платное "отбивание" военнообязанных от мобилизации. Стоимость услуг составляла 2 тыс. долларов. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора. 

В Виннице правоохранители разоблачили преступную группу, которая под видом общественной деятельности организовала платное "отбивание" военнообязанных от мобилизации. Цена вопроса 2000 долларов США с человека. Подозреваемые под видом деятельности общественной организации "Добровольческий батальон имени Ивана Богуна" позиционировали себя как общественные активисты. Они говорили правильные слова о патриотизме, ветеранах, помощи людям. Однако, специализировались на другом 

- говорится в сообщении. 

Сообщается, что схему начали двое местных активистов, ранее входивших в различные ветеранско-волонтерские организации. Вместе с тремя сообщниками они создали новую ОО и начали быстро масштабировать ее, привлекая сотни участников. Новым "членам" обещали защиту от мобилизации.

На практике эта "защита" выглядела иначе. Когда правоохранители или военнослужащие ТЦК проводили мобилизационные мероприятия, на месте внезапно появлялись "активисты". Они действовали жестко: вмешивались в процесс, блокировали действия должностных лиц, угрожали, а иногда применяли силу. Зафиксировано по меньшей мере шесть таких эпизодов только за один месяц. Для прикрытия использовали ритуальный автомобиль "На щите" и даже карету скорой помощи. То, что должно ассоциироваться с уважением и спасением жизни, стало инструментом преступления. Со временем организация разрослась до около 300 участников, а ее лидеры начали создавать ячейки в западных областях Украины. Но схему прекратила Винницкая областная прокуратура совместно с областным Управлением СБУ 

- добавили в ОГП. 

Отмечается, что 23 января под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры сотрудники СБУ провели 40 обысков у активных участников группировки. Изъяты телефоны, электронные носители, документация, черновые записи, денежные средства и транспорт, который использовали для препятствования мобилизационным мероприятиям.

Пять человек задержаны.

Им сообщено о подозрении в угрозах и насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов и препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований (ч. 4 ст. 345, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Прокуроры готовят в суд ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

Напомним 

В Ровенской области правоохранители разоблачили схему незаконного вывоза мобилизованных из учебного центра, задержали инструктора учебного центра базовой общевойсковой подготовки.

Павел Башинский

Криминал и ЧП