Стрельба по группе оповещения ТЦК в Виннице: злоумышленнику сообщено о подозрении
Киев • УНН
Винницкая прокуратура сообщила о подозрении мужчине, который стрелял в представителей ТЦК и полицейского. Инцидент произошел 1 февраля в Виннице, стрелка задержали 4 февраля.
Винницкая областная прокуратура официально предъявила подозрение местному жителю, который открыл огонь по представителям территориального центра комплектования и сотруднику полиции. Инцидент произошел в начале февраля в центре города, однако задержать стрелка правоохранителям удалось лишь через несколько дней после совершения преступления. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, утром 1 февраля 2026 года неподалеку от Центрального рынка Винницы подозреваемый произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону группы оповещения. На тот момент в составе группы находились офицер общины и военнослужащие Винницкого ОМТЦК и СП, которые выполняли мероприятия по мобилизации. Благодаря счастливому случаю, никто из представителей правопорядка, военных или случайных прохожих не получил ранений.
После стрельбы мужчина сразу скрылся с места происшествия. Правоохранители начали масштабную операцию по розыску, которая завершилась 4 февраля задержанием злоумышленника. Сейчас следователи Винницкого районного управления полиции проводят досудебное расследование для установления происхождения оружия и мотивов нападения.
Правовая квалификация и мера пресечения
Винницкая окружная прокуратура инкриминирует задержанному посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащих. В соответствии со статьей 348 Уголовного кодекса Украины, такие действия наказываются длительным сроком заключения или даже пожизненным лишением свободы.
Прокуроры уже подали ходатайство в суд о применении в отношении подозреваемого строжайшей меры пресечения - содержания под стражей без права внесения залога. Ожидается, что судебное заседание по этому вопросу состоится в ближайшее время. Правоохранительные органы подчеркивают, что любые попытки силового препятствования мобилизационным мероприятиям будут наказываться согласно нормам военного времени.
Защита за 2 тыс. долларов: в Виннице разоблачили схему силового "отбивания" мужчин от мобилизации23.01.26, 19:28 • 4658 просмотров