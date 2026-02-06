Нападение на военных ТЦК в Ровно: неизвестные помогли мужчинам сбежать после ВВК

$43.140.03
Эксклюзив
16:55 • 546 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
16:00 • 2382 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
14:58 • 5248 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
14:54 • 5754 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
14:41 • 9234 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты
12:09 • 9786 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работой Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 20332 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 16688 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 19458 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 61941 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты
Эксклюзив
14:41 • 9240 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой Odrex
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 20333 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 61944 просмотра
Нападение на военных ТЦК в Ровно: неизвестные помогли мужчинам сбежать после ВВК

Киев • УНН

 • 18 просмотра

В Ровно 6 февраля неизвестные напали на группу оповещения ТЦК, травмировав военнослужащего. В результате нападения военнообязанные сбежали из служебного автомобиля.

Нападение на военных ТЦК в Ровно: неизвестные помогли мужчинам сбежать после ВВК

В Ровно 6 февраля неизвестные напали на группу оповещения Ровенского областного ТЦК и помогли военнообязанным мужчинам сбежать. Об этом сообщает Ровенский областной ТЦК и СП, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что сегодня военнослужащие ТЦК сопровождали военнообязанных мужчин после прохождения ими военно-врачебной комиссии для определения пригодности к военной службе.

Два транспортных средства с неизвестными гражданами блокировали проезд военному транспортному средству, и неизвестные лица совершили нападение на военнослужащих ТЦК и СП. В результате чего один из военнослужащих был травмирован и направлен в лечебное учреждение

- говорится в сообщении.

Также в ТЦК подчеркнули, что в результате нападения военнообязанные граждане совершили побег из служебного автомобиля.

Командование Ровенского ОТЦК направило сообщение о совершении уголовного правонарушения в полицию.

Напомним

5 февраля в Одессе неизвестный мужчина напал на военнослужащего ТЦК во время проверки документов, применив слезоточивый газ и нанеся ножевое ранение. Пострадавший госпитализирован, его состояние стабильное.

Стрельба по группе оповещения ТЦК в Виннице: злоумышленнику сообщено о подозрении06.02.26, 11:49 • 2182 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Столкновения
ТЦК и СП
Ровно