Нападение на военных ТЦК в Ровно: неизвестные помогли мужчинам сбежать после ВВК
Киев • УНН
В Ровно 6 февраля неизвестные напали на группу оповещения ТЦК, травмировав военнослужащего. В результате нападения военнообязанные сбежали из служебного автомобиля.
В Ровно 6 февраля неизвестные напали на группу оповещения Ровенского областного ТЦК и помогли военнообязанным мужчинам сбежать. Об этом сообщает Ровенский областной ТЦК и СП, пишет УНН.
Подробности
Отмечается, что сегодня военнослужащие ТЦК сопровождали военнообязанных мужчин после прохождения ими военно-врачебной комиссии для определения пригодности к военной службе.
Два транспортных средства с неизвестными гражданами блокировали проезд военному транспортному средству, и неизвестные лица совершили нападение на военнослужащих ТЦК и СП. В результате чего один из военнослужащих был травмирован и направлен в лечебное учреждение
Также в ТЦК подчеркнули, что в результате нападения военнообязанные граждане совершили побег из служебного автомобиля.
Командование Ровенского ОТЦК направило сообщение о совершении уголовного правонарушения в полицию.
Напомним
5 февраля в Одессе неизвестный мужчина напал на военнослужащего ТЦК во время проверки документов, применив слезоточивый газ и нанеся ножевое ранение. Пострадавший госпитализирован, его состояние стабильное.
