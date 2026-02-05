В Одесі чоловік застосував сльозогінний газ та завдав ножового поранення військовослужбовцю ТЦК
Київ • УНН
В Одесі невідомий чоловік напав на військовослужбовця ТЦК під час перевірки документів, застосувавши сльозогінний газ та завдавши ножового поранення. Постраждалого госпіталізовано, його стан стабільний.
В Одесі під час перевірки військово-облікових документів невідомий чоловік напав на військовослужбовця ТЦК — застосував сльозогінний газ і поранив його ножем, після чого втік з місця події; постраждалий перебуває у лікарні, його стан стабільний. Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП, пише УНН.
Увечері 4 лютого у місті Одеса, в районі вулиці Мечникова, під час проведення заходів оповіщення спільною групою у складі військовослужбовців ТЦК та СП та Національної поліції України, громадянину було висунуто законну вимогу пред’явити військово-облікові документи. У відповідь особа застосувала засіб сльозогінної дії та завдала ножового поранення одному з військовослужбовців, після чого зникла з місця події
Військовослужбовця було негайно доставлено до медичного закладу для надання невідкладної допомоги. Наразі він перебуває під наглядом лікарів, стан стабільний.
За фактом нападу повідомлено правоохоронні органи. Тривають першочергові слідчі та розшукові заходи щодо встановлення особи нападника та притягнення його до відповідальності.
Одеський обласний ТЦК та СП наголошує: умисне насильство щодо військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків є тяжким кримінальним правопорушенням та підпадає під ознаки злочинів, передбачених зокрема статтями 114-1 та 348 Кримінального кодексу України, що передбачають сувору кримінальну відповідальність.
Закликаємо громадян неухильно дотримуватися вимог законодавства та утримуватися від будь-яких протиправних дій щодо представників сектору безпеки і оборони України. Напади на військовослужбовців є прямою загрозою громадській безпеці та обороноздатності держави і матимуть невідворотні правові наслідки
