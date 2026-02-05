В Одесі чоловік застосував сльозогінний газ та завдав ножового поранення військовослужбовцю ТЦК

$43.170.02
51.030.08
ukenru
Ексклюзив
15:05 • 11565 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
14:39 • 11622 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
13:04 • 14535 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 25369 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 55236 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 26991 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 26349 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 21537 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 14536 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14272 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4.4м/с
80%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Генсек НАТО Марк Рютте відвідав Чернігівщину та поспілкувався з місцевими жителямиPhoto5 лютого, 09:20 • 4988 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto11:46 • 18705 перегляди
Переговори України, США та рф в Абу-Дабі завершилися12:00 • 23242 перегляди
Зниклу 13-річну дівчинку з Львівщини знайшли мертвою12:12 • 10315 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo13:14 • 14111 перегляди
Публікації
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
15:05 • 11565 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 55236 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 64943 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 94891 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 94551 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Рустем Умєров
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Європа
Львів
Реклама
УНН Lite
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро15:30 • 3794 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo13:14 • 14265 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto11:46 • 18845 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 41520 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 21836 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
МіГ-29

В Одесі чоловік застосував сльозогінний газ та завдав ножового поранення військовослужбовцю ТЦК

Київ • УНН

 • 32 перегляди

В Одесі невідомий чоловік напав на військовослужбовця ТЦК під час перевірки документів, застосувавши сльозогінний газ та завдавши ножового поранення. Постраждалого госпіталізовано, його стан стабільний.

В Одесі чоловік застосував сльозогінний газ та завдав ножового поранення військовослужбовцю ТЦК

В Одесі під час перевірки військово-облікових документів невідомий чоловік напав на військовослужбовця ТЦК — застосував сльозогінний газ і поранив його ножем, після чого втік з місця події; постраждалий перебуває у лікарні, його стан стабільний. Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП, пише УНН.

Увечері 4 лютого у місті Одеса, в районі вулиці Мечникова, під час проведення заходів оповіщення спільною групою у складі військовослужбовців ТЦК та СП та Національної поліції України, громадянину було висунуто законну вимогу пред’явити військово-облікові документи. У відповідь особа застосувала засіб сльозогінної дії та завдала ножового поранення одному з військовослужбовців, після чого зникла з місця події

- йдеться у повідомленні.

Військовослужбовця було негайно доставлено до медичного закладу для надання невідкладної допомоги. Наразі він перебуває під наглядом лікарів, стан стабільний.

За фактом нападу повідомлено правоохоронні органи. Тривають першочергові слідчі та розшукові заходи щодо встановлення особи нападника та притягнення його до відповідальності.

Одеський обласний ТЦК та СП наголошує: умисне насильство щодо військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків є тяжким кримінальним правопорушенням та підпадає під ознаки злочинів, передбачених зокрема статтями 114-1 та 348 Кримінального кодексу України, що передбачають сувору кримінальну відповідальність.

Закликаємо громадян неухильно дотримуватися вимог законодавства та утримуватися від будь-яких протиправних дій щодо представників сектору безпеки і оборони України. Напади на військовослужбовців є прямою загрозою громадській безпеці та обороноздатності держави і матимуть невідворотні правові наслідки

- прокоментували в Одеському обласному ТЦК та СП.

У Львові жінка відкрила стрілянину по військових ТЦК та поліцейських: пошкоджений мікроавтобус05.02.26, 12:09 • 4076 переглядiв

Ольга Розгон

Кримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
ТЦК та СП
Національна поліція України
Україна
Одеса