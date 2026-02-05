В Одессе мужчина применил слезоточивый газ и нанес ножевое ранение военнослужащему ТЦК
Киев • УНН
В Одессе неизвестный мужчина напал на военнослужащего ТЦК во время проверки документов, применив слезоточивый газ и нанеся ножевое ранение. Пострадавший госпитализирован, его состояние стабильное.
В Одессе во время проверки военно-учетных документов неизвестный мужчина напал на военнослужащего ТЦК — применил слезоточивый газ и ранил его ножом, после чего скрылся с места происшествия; пострадавший находится в больнице, его состояние стабильное. Об этом сообщает Одесский областной ТЦК и СП, пишет УНН.
Вечером 4 февраля в городе Одесса, в районе улицы Мечникова, во время проведения мероприятий оповещения совместной группой в составе военнослужащих ТЦК и СП и Национальной полиции Украины, гражданину было выдвинуто законное требование предъявить военно-учетные документы. В ответ лицо применило средство слезоточивого действия и нанесло ножевое ранение одному из военнослужащих, после чего скрылось с места происшествия
Военнослужащий был немедленно доставлен в медицинское учреждение для оказания неотложной помощи. Сейчас он находится под наблюдением врачей, состояние стабильное.
По факту нападения сообщено правоохранительным органам. Продолжаются первоочередные следственные и розыскные мероприятия по установлению личности нападавшего и привлечению его к ответственности.
Одесский областной ТЦК и СП отмечает: умышленное насилие в отношении военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей является тяжким уголовным правонарушением и подпадает под признаки преступлений, предусмотренных в частности статьями 114-1 и 348 Уголовного кодекса Украины, предусматривающих суровую уголовную ответственность.
Призываем граждан неукоснительно соблюдать требования законодательства и воздерживаться от любых противоправных действий в отношении представителей сектора безопасности и обороны Украины. Нападения на военнослужащих являются прямой угрозой общественной безопасности и обороноспособности государства и будут иметь неотвратимые правовые последствия
