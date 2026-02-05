В Одессе мужчина применил слезоточивый газ и нанес ножевое ранение военнослужащему ТЦК

$43.170.02
Эксклюзив
15:05
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
14:39
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
13:04
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
15:05
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 65164 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 95122 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 94764 просмотра
В Одессе мужчина применил слезоточивый газ и нанес ножевое ранение военнослужащему ТЦК

Киев • УНН

 • 124 просмотра

В Одессе неизвестный мужчина напал на военнослужащего ТЦК во время проверки документов, применив слезоточивый газ и нанеся ножевое ранение. Пострадавший госпитализирован, его состояние стабильное.

В Одессе мужчина применил слезоточивый газ и нанес ножевое ранение военнослужащему ТЦК

В Одессе во время проверки военно-учетных документов неизвестный мужчина напал на военнослужащего ТЦК — применил слезоточивый газ и ранил его ножом, после чего скрылся с места происшествия; пострадавший находится в больнице, его состояние стабильное. Об этом сообщает Одесский областной ТЦК и СП, пишет УНН.

Вечером 4 февраля в городе Одесса, в районе улицы Мечникова, во время проведения мероприятий оповещения совместной группой в составе военнослужащих ТЦК и СП и Национальной полиции Украины, гражданину было выдвинуто законное требование предъявить военно-учетные документы. В ответ лицо применило средство слезоточивого действия и нанесло ножевое ранение одному из военнослужащих, после чего скрылось с места происшествия

- говорится в сообщении.

Военнослужащий был немедленно доставлен в медицинское учреждение для оказания неотложной помощи. Сейчас он находится под наблюдением врачей, состояние стабильное.

По факту нападения сообщено правоохранительным органам. Продолжаются первоочередные следственные и розыскные мероприятия по установлению личности нападавшего и привлечению его к ответственности.

Одесский областной ТЦК и СП отмечает: умышленное насилие в отношении военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей является тяжким уголовным правонарушением и подпадает под признаки преступлений, предусмотренных в частности статьями 114-1 и 348 Уголовного кодекса Украины, предусматривающих суровую уголовную ответственность.

Призываем граждан неукоснительно соблюдать требования законодательства и воздерживаться от любых противоправных действий в отношении представителей сектора безопасности и обороны Украины. Нападения на военнослужащих являются прямой угрозой общественной безопасности и обороноспособности государства и будут иметь неотвратимые правовые последствия

- прокомментировали в Одесском областном ТЦК и СП.

Во Львове женщина открыла стрельбу по военным ТЦК и полицейским: поврежден микроавтобус05.02.26, 12:09 • 4086 просмотров

Ольга Розгон

Криминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
ТЦК и СП
Национальная полиция Украины
Украина
Одесса