Во Львове женщина открыла стрельбу по военным ТЦК и полицейским: поврежден микроавтобус

$43.170.02
51.030.08
ukenru
Эксклюзив
10:05 • 268 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
09:53 • 868 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
09:33 • 4418 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
09:26 • 4710 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
09:20 • 4654 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети – в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
07:22 • 8938 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 17911 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 28068 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 21999 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
4 февраля, 18:32 • 20907 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
3м/с
92%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
РФ атакует Киевскую область дронами: в Вышгородском районе пострадал человек5 февраля, 00:59 • 13188 просмотра
Фамилия путина более тысячи раз упоминается в файлах Эпштейна: педофил стремился наладить тесный контакт с диктатором5 февраля, 01:10 • 7952 просмотра
Серебро снова обваливается: падение на 17% нивелировало попытки восстановления рынка; золото тоже падаетPhoto05:01 • 9968 просмотра
российская атака дронами на Киев: повреждены многоэтажки, есть пострадавшиеPhoto05:37 • 11282 просмотра
Оккупанты перебрасывают войска на север Донетчины, формат перемещения нетипичен - АндрющенкоPhoto07:12 • 9594 просмотра
публикации
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
10:05 • 282 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 42945 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 73523 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 73737 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 112812 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Илон Маск
Джеффри Эпштейн
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Милан
Польша
Реклама
УНН Lite
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 20426 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 11979 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo4 февраля, 18:16 • 11838 просмотра
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерейPhoto4 февраля, 17:19 • 14915 просмотра
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадрыPhoto4 февраля, 16:32 • 13177 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The New York Times
Старлинк
Дипломатка

Во Львове женщина открыла стрельбу по военным ТЦК и полицейским: поврежден микроавтобус

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Во Львове женщина выстрелила из травматического пистолета по микроавтобусу с сотрудниками полиции и военнослужащими ТЦК. Ее задержали и сообщили о подозрении в хулиганстве.

Во Львове женщина открыла стрельбу по военным ТЦК и полицейским: поврежден микроавтобус
Фото: Львовская областная прокуратура

Во Львове женщина открыла стрельбу по военным ТЦК и полицейским. Ее задержали и сообщили о подозрении в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру.

Подробности

Инцидент произошел в понедельник, 2 февраля: женщина выстрелила из травматического пистолета по микроавтобусу, в котором находились двое сотрудников полиции и военнослужащие Галицко-Франковского ОРТЦК и СП. Они проводили мероприятия по оповещению населения о мобилизации.

Также женщина била оружием по стеклу микроавтобуса.

Санкция ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность за хулиганство, совершенное с применением огнестрельного, холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного/заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

Преступление наказывается лишением свободы от 3 до 7 лет.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что во Львовской области мужчина умер в помещении ТЦК. Официально причиной смерти диагностировано алкогольное отравление.

В то же время Третий апелляционный административный суд решил, что сотрудники ТЦК не имеют права задерживать граждан и принудительно доставлять их в центры. Это может делать только полиция в случае розыска лица.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
ТЦК и СП
Львов