Во Львове женщина открыла стрельбу по военным ТЦК и полицейским: поврежден микроавтобус

Фото: Львовская областная прокуратура

Во Львове женщина открыла стрельбу по военным ТЦК и полицейским. Ее задержали и сообщили о подозрении в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру.

Подробности

Инцидент произошел в понедельник, 2 февраля: женщина выстрелила из травматического пистолета по микроавтобусу, в котором находились двое сотрудников полиции и военнослужащие Галицко-Франковского ОРТЦК и СП. Они проводили мероприятия по оповещению населения о мобилизации.

Также женщина била оружием по стеклу микроавтобуса.

Санкция ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность за хулиганство, совершенное с применением огнестрельного, холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного/заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

Преступление наказывается лишением свободы от 3 до 7 лет.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что во Львовской области мужчина умер в помещении ТЦК. Официально причиной смерти диагностировано алкогольное отравление.

В то же время Третий апелляционный административный суд решил, что сотрудники ТЦК не имеют права задерживать граждан и принудительно доставлять их в центры. Это может делать только полиция в случае розыска лица.