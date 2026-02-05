У Львові жінка відкрила стрілянину по військових ТЦК та поліцейських: пошкоджений мікроавтобус
Київ • УНН
У Львові жінка вистрілила з травматичного пістолета по мікроавтобусу з працівниками поліції та військовослужбовцями ТЦК. Її затримали та повідомили про підозру у хуліганстві.
У Львові жінка відкрила стрілянину по військових ТЦК і поліцейських. Її затримали і повідомили про підозру у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє УНН з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.
Деталі
Інцидент стався у понеділок, 2 лютого: жінка вистрілила з травматичного пістолета по мікроавтобусу, в якому перебували двоє працівників поліції та військовослужбовці Галицько-Франківського ОРТЦК та СП. Вони проводили заходи з оповіщення населення щодо мобілізації.
Також жінка била зброєю по склу мікроавтобуса.
Санкція ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної, холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого/заздалегідь заготовленого для завдання тілесних ушкоджень.
Злочин карається позбавленням волі від 3 до 7 років.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у Львівській області чоловік помер у приміщенні ТЦК. Офіційно причиною смерті діагностовано алкогольне отруєння.
Водночас Третій апеляційний адміністративний суд вирішив, що працівники ТЦК не мають права затримувати громадян та примусово доставляти їх до центрів. Це може робити лише поліція у разі розшуку особи.