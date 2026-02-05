У Львові жінка відкрила стрілянину по військових ТЦК та поліцейських: пошкоджений мікроавтобус

$43.170.02
51.030.08
ukenru
Ексклюзив
10:05 • 346 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53 • 1014 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
09:33 • 4540 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
09:26 • 4832 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
09:20 • 4760 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
07:22 • 9002 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 17939 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 28093 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 22014 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32 • 20921 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
3м/с
92%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
рф атакує Київщину дронами: у Вишгородському районі постраждала людина5 лютого, 00:59 • 13188 перегляди
Прізвище путіна понад тисячу разів згадується у файлах Епштейна: педофіл прагнув налагодити тісний контакт з диктатором5 лютого, 01:10 • 7952 перегляди
Срібло знову обвалюється: падіння на 17% нівелювало спроби відновлення ринку; золото теж падаєPhoto05:01 • 9968 перегляди
російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждаліPhoto05:37 • 11282 перегляди
Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - АндрющенкоPhoto07:12 • 9592 перегляди
Публікації
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
10:05 • 372 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 42984 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 73550 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 73765 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 112840 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Ілон Маск
Джеффрі Епштайн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Мілан
Польща
Реклама
УНН Lite
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 20449 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 11988 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo4 лютого, 18:16 • 11848 перегляди
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto4 лютого, 17:19 • 14923 перегляди
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto4 лютого, 16:32 • 13187 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The New York Times
Starlink

У Львові жінка відкрила стрілянину по військових ТЦК та поліцейських: пошкоджений мікроавтобус

Київ • УНН

 • 120 перегляди

У Львові жінка вистрілила з травматичного пістолета по мікроавтобусу з працівниками поліції та військовослужбовцями ТЦК. Її затримали та повідомили про підозру у хуліганстві.

У Львові жінка відкрила стрілянину по військових ТЦК та поліцейських: пошкоджений мікроавтобус
Фото: Львівська обласна прокуратура

У Львові жінка відкрила стрілянину по військових ТЦК і поліцейських. Її затримали і повідомили про підозру у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє УНН з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

Деталі

Інцидент стався у понеділок, 2 лютого: жінка вистрілила з травматичного пістолета по мікроавтобусу, в якому перебували двоє працівників поліції та військовослужбовці Галицько-Франківського ОРТЦК та СП. Вони проводили заходи з оповіщення населення щодо мобілізації.

Також жінка била зброєю по склу мікроавтобуса.

Санкція ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної, холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого/заздалегідь заготовленого для завдання тілесних ушкоджень.

Злочин карається позбавленням волі від 3 до 7 років.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Львівській області чоловік помер у приміщенні ТЦК. Офіційно причиною смерті діагностовано алкогольне отруєння.

Водночас Третій апеляційний адміністративний суд вирішив, що працівники ТЦК не мають права затримувати громадян та примусово доставляти їх до центрів. Це може робити лише поліція у разі розшуку особи.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
ТЦК та СП
Львів