3 лютого, 22:15 • 12239 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 18978 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 19124 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 20499 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 21026 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 15377 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 24747 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 33327 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 17531 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 25249 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Публікації
Ексклюзиви
Теги
Автори
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Музикант
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Дніпропетровська область
Велика Британія
Техніка
Соціальна мережа
Золото
ChatGPT
Дипломатка

На Львівщині чоловік помер у приміщенні ТЦК: причиною смерті діагностували алкогольне отруєння

Київ • УНН

 • 40 перегляди

На Львівщині військовозобов'язаний помер у приміщенні Яворівського РТЦК та СП. Причиною смерті стало алкогольне отруєння, зафіксоване медиками.

На Львівщині чоловік помер у приміщенні ТЦК: причиною смерті діагностували алкогольне отруєння

У Львівській області чоловік помер у приміщенні ТЦК, причиною смерті діагностовано алкогольне отруєння, повідомили у групі комунікацій Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), пише УНН.

Деталі

"02.02.2026, приблизно о 09:30, військовослужбовці групи оповіщення, спільно з представником поліції, зупинили громадянина Воловецького І. для перевірки військово-облікових документів. Чоловік перебував у нетверезому стані. Було виявлено, що громадянин Воловецький знаходиться у розшуку як особа, що порушила правила військового обліку. Документів при собі не мав. Відповідно о 10:00 був доставлений працівником поліції до приміщення Яворівського РТЦК та СП", - повідомили у ТЦК.

Зазначається, що "громадянина було проведено в кімнату відпочинку для подальшого уточнення військово-облікових даних".

"О 13:42 військовозобов’язані, які перебували в кімнаті відпочинку Яворівського РТЦК та СП повідомили чергового про те, що Воловецькому І. стало погано в кімнаті відпочинку військовозобов'язаних. Прибувши на місце події черговий побачив, що громадянин Воловецький І. знаходиться без ознак життя. О 13:43 було викликано карету швидкої медичної допомоги. Після огляду лікарів зафіксовано смерть о 13:48 без ознак фізичного насилля", - вказали у ТЦК.

Тіло громадянина, як повідомляється, було доставлено для проведення розтину в КНП Новояворівська лікарня ім. Ю.Липи.

"Згідно висновку медиків причиною смерті діагностовано алкогольне отруєння", - повідомили у ТЦК.

Суперечка із місцевим жителем переросла в шарпанину: на Житомирщині військовий ТЦК застосував стартовий пістолет31.01.26, 16:42 • 3851 перегляд


Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Львівська область