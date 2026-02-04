На Львівщині чоловік помер у приміщенні ТЦК: причиною смерті діагностували алкогольне отруєння
Київ • УНН
На Львівщині військовозобов'язаний помер у приміщенні Яворівського РТЦК та СП. Причиною смерті стало алкогольне отруєння, зафіксоване медиками.
У Львівській області чоловік помер у приміщенні ТЦК, причиною смерті діагностовано алкогольне отруєння, повідомили у групі комунікацій Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), пише УНН.
Деталі
"02.02.2026, приблизно о 09:30, військовослужбовці групи оповіщення, спільно з представником поліції, зупинили громадянина Воловецького І. для перевірки військово-облікових документів. Чоловік перебував у нетверезому стані. Було виявлено, що громадянин Воловецький знаходиться у розшуку як особа, що порушила правила військового обліку. Документів при собі не мав. Відповідно о 10:00 був доставлений працівником поліції до приміщення Яворівського РТЦК та СП", - повідомили у ТЦК.
Зазначається, що "громадянина було проведено в кімнату відпочинку для подальшого уточнення військово-облікових даних".
"О 13:42 військовозобов’язані, які перебували в кімнаті відпочинку Яворівського РТЦК та СП повідомили чергового про те, що Воловецькому І. стало погано в кімнаті відпочинку військовозобов'язаних. Прибувши на місце події черговий побачив, що громадянин Воловецький І. знаходиться без ознак життя. О 13:43 було викликано карету швидкої медичної допомоги. Після огляду лікарів зафіксовано смерть о 13:48 без ознак фізичного насилля", - вказали у ТЦК.
Тіло громадянина, як повідомляється, було доставлено для проведення розтину в КНП Новояворівська лікарня ім. Ю.Липи.
"Згідно висновку медиків причиною смерті діагностовано алкогольне отруєння", - повідомили у ТЦК.
Суперечка із місцевим жителем переросла в шарпанину: на Житомирщині військовий ТЦК застосував стартовий пістолет31.01.26, 16:42 • 3851 перегляд